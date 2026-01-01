Sci di fondoSport in tvSport Invernali
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming
Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà la 20 km pursuit in tecnica classica, con la gara maschile prevista alle ore 10.30 e quella femminile in programma alle 12.30.
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI ALLE 10.30 E ALLE 12.30
Saranno 15 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, mentre tra le donne Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi.
La 20 km pursuit tc di Dobbiaco del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di entrambe le gare odierne.
CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026
Giovedì 1° gennaio 2026 – Dobbiaco (Italia)
10.30 20 km pursuit tc maschile – Diretta tv su RaiSportHD
12.30 20 km pursuit tc femminile – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1. Discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST 20 KM PURSUIT TC MASCHILE
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 0:00
2 HEGGEN Lars NOR 0:45
3 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 0:57
4 MOSER Benjamin AUT 0:59
5 STENSHAGEN Mattis NOR 1:01
6 SCHUMACHER Gus USA 1:09
7 IVERSEN Emil NOR 1:10
8 PELLEGRINO Federico ITA 1:16
9 VALNES Erik NOR 1:21
10 ANGER Edvin SWE 1:22
11 NISKANEN Iivo FIN 1:31
12 CHAPPAZ Jules FRA 1:34
13 BARP Elia ITA 1:38
14 SCHELY Theo FRA 1:46
15 KOROSTELEV Savelii RUS 1:51
16 HYVARINEN Perttu FIN 1:53
17 MUSGRAVE Andrew GBR 1:53
18 LAPALUS Hugo FRA 1:55
19 CYR Antoine CAN 1:57
20 GISSELMAN Truls NOR 2:01
21 ANTTOLA Niko FIN 2:03
22 BERGLUND Gustaf SWE 2:09
23 GRAZ Davide ITA 2:10
24 POROMAA William SWE 2:12
25 CLUGNET James GBR 2:14
26 BRUGGER Janosch GER 2:15
27 MOILANEN Niilo FIN 2:16
28 REE Andreas Fjorden NOR 2:16
29 OGDEN Ben USA 2:20
30 BOURDIN Remi FRA 2:20
31 DAVIES Joe GBR 2:20
32 KRUEGER Simen Hegstad NOR 2:23
33 KOIVISTO Petteri FIN 2:24
34 FOETTINGER Michael AUT 2:25
35 MAKI Joni FIN 2:27
36 SCHOONMAKER JC USA 2:27
37 EKBERG Johan SWE 2:28
38 NOTZ Florian GER 2:29
39 HIMMA Martin EST 2:29
40 DAPRA’ Simone ITA 2:34
41 JOUVE Richard FRA 2:34
42 BOLGER Kevin USA 2:34
43 PARISSE Clement FRA 2:34
44 NOVAK Michal CZE 2:34
45 STEPHEN Thomas CAN 2:34
46 HOLLMANN Max GER 2:34
47 LAPIERRE Jules FRA 2:34
48 McKEEVER Xavier CAN 2:34
49 STOELBEN Jan GER 2:34
50 TUZ Jiri CZE 2:34
51 DE FABIANI Francesco ITA 2:34
52 GANNER Tobias AUT 2:34
53 VIKE Oskar Opstad NOR 2:34
54 MYHLBACK Alvar SWE 2:34
55 MOCH Jakob Elias GER 2:34
56 ALEV Alvar Johannes EST 2:34
57 GRAHN Anton SWE 2:34
58 ROSJOE Eric NOR 2:34
59 WIGGER Nicola SUI 2:34
60 STERN Nejc SLO 2:34
61 KALEV Christopher EST 2:34
62 EVENSEN Ansgar NOR 2:34
63 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu ESP 2:34
64 MOCH Friedrich GER 2:34
65 LOVERA Victor FRA 2:34
66 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 2:34
67 DROLET Remi CAN 2:34
68 ALDER Roman SUI 2:34
69 RITCHIE Graham CAN 2:34
70 KETTERSON Zak USA 2:34
71 NAEFF Noe SUI 2:34
72 BRYJA Sebastian POL 2:34
73 CRV Vili CRO 2:34
74 YOUNG Andrew GBR 2:34
75 NAEFF Isai SUI 2:34
76 SIMENC Miha SLO 2:34
77 YOUNG Jack GBR 2:34
78 GABRIELLI Giacomo ITA 2:34
79 ERIKSSON Jonas SWE 2:34
80 HIROSE Ryo JPN 2:34
81 MOCELLINI Simone ITA 2:34
82 HINDS Peter GBR 2:34
83 CHANAVAT Lucas FRA 2:34
84 GLEDHILL Gabriel GBR 2:34
85 MIKAYELYAN Mikayel ARM 2:34
86 DAL FARRA Franco ARG 2:34
87 SELLES GASCH Bernat ESP 2:34
88 PUEYO Jaume ESP 2:34
89 DEYANOV Simeon BUL 2:34
90 BURY Kamil POL 2:34
91 JARECKI Piotr POL 2:34
92 STAREGA Maciej POL 2:34
93 COLELL PANTEBRE Marc ESP 2:34
94 KONYA Adam HUN 2:34
STARTLIST 20 KM PURSUIT TC FEMMINILE
1 DIGGINS Jessie USA 0:00
2 SLIND Astrid Oeyre NOR 0:50
3 ILAR Moa SWE 1:00
4 DAHLQVIST Maja SWE 1:11
5 STADLOBER Teresa AUT 1:14
6 RIBOM Emma SWE 1:21
7 RYDZEK Coletta GER 1:35
8 NISKANEN Kerttu FIN 1:37
9 JOENSUU Jasmi FIN 1:38
10 MATINTALO Johanna FIN 1:42
11 FAEHNDRICH Nadine SUI 1:46
12 ANDERSSON Ebba SWE 1:50
13 DRIVENES Julie Bjervig NOR 1:54
14 WENG Heidi NOR 1:57
15 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 1:57
16 KARLSSON Frida SWE 2:00
17 GANZ Caterina ITA 2:00
18 FINK Pia GER 2:02
19 LUNDGREN Moa SWE 2:12
20 NEPRYAEVA Dariya AIN 2:16
21 SIMPSON LARSEN Karoline NOR 2:16
22 WEBER Anja SUI 2:16
23 SAUERBREY Katherine GER 2:17
24 JANATOVA Katerina CZE 2:22
25 HOFFMANN Helen GER 2:26
26 HAGSTROEM Johanna SWE 2:30
27 INGEBRIGTSEN Eva NOR 2:33
28 KREHL Sofie GER 2:33
29 RYYTTY Vilma FIN 2:34
30 KAELIN Nadja SUI 2:35
31 MACKIE Alison CAN 2:36
32 KERN Julia USA 2:40
33 NISSINEN Vilma FIN 2:40
34 SANNESS Nora NOR 2:46
35 KAHARA Jasmin FIN 2:46
36 EIDUKA Patricija LAT 2:46
37 KAELIN Marina SUI 2:46
38 PARMAKOSKI Krista FIN 2:46
39 RUCKA MICHALEK Eliza POL 2:46
40 ROSENBERG Maerta SWE 2:46
41 PERRY Leonie FRA 2:46
42 CASSOL Federica ITA 2:46
43 DI CENTA Martina ITA 2:46
44 CRUSELL Evelina SWE 2:46
45 DE MARTIN PINTER Iris ITA 2:46
46 DROLET Jasmine CAN 2:46
47 COMARELLA Anna ITA 2:46
48 MANDELJC Anja SLO 2:46
49 TIRLOY Margot FRA 2:46
50 SKINDER Monika POL 2:46
51 MONSORNO Nicole ITA 2:46
52 MARCISZ Izabela POL 2:46
53 GAL Melissa FRA 2:46
54 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 2:46
55 PIERREL Julie FRA 2:46
56 GAGNON Liliane CAN 2:46
57 KAASIKU Keidy EST 2:46
58 FISCHER Lea SUI 2:46
59 DUCORDEAU Juliette FRA 2:46
60 AABREKK Ingrid Bergene NOR 2:46
61 LAURENT Nadine ITA 2:46
62 WERRO Giuliana SUI 2:46
63 BOUFFARD NESBITT Olivia CAN 2:46
64 ERIKSSON Lisa SWE 2:46
65 PULLES Mariel Merlii EST 2:46
66 FRANCHI Francesca ITA 2:46
67 DIDIERLAURENT Clemence FRA 2:46
68 KAASIKU Kaidy EST 2:46
69 TUUL Teesi EST 2:46
70 MACHAKHINA Hanna AIN 2:46
71 KARALIOVA Hanna AIN 2:46
72 KOLODZIEJ Aleksandra POL 2:46
73 KOBIELUSZ Magdalena POL 2:46
74 HONDA Chika JPN 2:46
75 WILLIAMS Tabitha GBR 2:46