Tour de Ski 2026, Gus Schumacher vince la 5 km tl mass start in batterie. Pellegrino e Barp in top 20 a Dobbiaco

La terza tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, propone il nuovo format della 5 km in tecnica libera maschile con partenza in linea in batterie: a Dobbiaco i 102 atleti vengono suddivisi in 4 serie ed alla fine la classifica finale viene stilata confrontando i tempi delle varie heat.

La seconda batteria è la più veloce, tanto che i primi sette della classifica finale appartengono alla stessa heat: vince lo statunitense Gus Schumacher in 9’35″4, precedendo in volata l’austriaco Benjamin Moser, secondo a 0″2, ed il norvegese Lars Heggen, terzo a 0″6.

Resta ai piedi del podio il transalpino Jules Chappaz, quarto a 0″7, precedendo al fotofinish, con lo stesso crono al decimo, il britannico James Clugnet, quinto. Più staccati il ceco Michal Novak, sesto a 5″4, ed il finlandese Niilo Moilanen, settimo a 6″0.

La prima heat viene vinta dal norvegese Emil Iversen, ottavo a 7″1, bruciando il connazionale Andreas Fjorden Ree, nono a 7″2, ed il transalpino Richard Jouve, decimo a 8″4. La terza batteria viene vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che però si classifica 12° a 8″6.

Il miglior italiano è Federico Pellegrino, terzo nella stessa heat di Klaebo, che si classifica 16° a 9″2, mentre la quarta batteria viene vinta da Elia Barp, che chiude 19° a 9″8. Così gli altri azzurri: 31° Davide Graz a 11″5, 33° Francesco De Fabiani a 12″5, 55° Simone Daprà a 17″2, 57° Simone Mocellini a 18″0, 96° Giacomo Gabrielli a 58″8.

Nella classifica generale del Tour de Ski dopo tre tappe ci sono tre norvegesi davanti a tutti: guida sempre Johannes Hoesflot Klaebo in 33’30”, con 45″ di margine su Lars Heggen e 57″ su Harald Oestberg Amundsen. Federico Pellegrino è ottavo a 1’16”, mentre Elia Barp è 13° a 1’38”.