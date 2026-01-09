Tennis, Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Auckland e si concentra sugli Australian Open

Lorenzo Sonego, dopo l’eliminazione di Hong Kong, ha deciso di cancellarsi dal tabellone del torneo di Auckland (Nuova Zelanda) che prenderà il via il 12 gennaio prossimo. Il tennista torinese, quindi, sceglie di concentrarsi verso gli Australian Open che scatteranno domenica 18 gennaio laddove dovrà difendere i quarti di finale della scorsa edizione, quando venne poi sconfitto da Ben Shelton.

Lorenzo Sonego ha scelto di evitare il torneo di Auckland anche per altri due motivi. In primis per evitare il lungo trasferimento fino alla Nuova Zelanda, quindi tenendo a mente che i punti da difendere in quel torneo sarebbero stati appena 25. Discorso ben differente rispetto al torneo di Melbourne dove i punti da difendere saranno ben 400.

Il tennista classe 1995, quindi, dopo il torneo di Hong Kong (dove domenica scenderà in campo con Lorenzo Musetti per la finale del doppio) si trasferirà direttamente in Australia per iniziare a prepararsi in vista del primo torneo del Grande Slam della stagione.

Chi prenderà il posto di Lorenzo Sonego nel tabellone di Auckland? Sarà il francese Gael Monfils a entrare in scena. Il trentanovenne si prepara per dare il via a quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito. Non solo, l’esperto tennista parigino proverà a difendere il successo di un anno fa nel torneo neozelandese chiuso vincendo in finale contro il belga Zizou Bergs.