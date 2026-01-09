“Tempi non degni della Coppa del Mondo”: Marcel Hirscher rinuncia alle Olimpiadi

Marcel Hirscher ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Il fuoriclasse austriaco, capace di vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino per otto stagioni consecutive, ha comunicato che non si presenterà al cancelletto di partenza nelle prossime gare del massimo circuito internazionale e che non sarà della partita ai Giochi (per questa disciplina le gare maschili sono previste a Bormio).

Il 36enne si era ritirato dall’attività agonistica nel 2019 (lanciando poi una propria marca di sci), ma era tornato a gareggiare nel 2024 con passaporto dei Paesi Bassi, senza conseguire risultati a effetto. Lo scorso anno si infortunò in allenamento, ma aveva fatto sapere di volersi impegnare per essere della partita in occasione della rassegna a cinque cerchi. Si pensava a una sua presenza mercoledì sera in occasione dello slalom di Madonna di Campiglio, ma il fenomeno non figurava nella starting list.

Marcell Hirscher ha scritto in maniera lapidaria sui propri profili social: “I tempi che riesco a fare in allenamento non sono degni della Coppa del Mondo“. La sua ultima apparizione in gara risale al 24 novembre 2024, quando non concluse la prima manche dello slalom di Gurgl. L’annuncio non parla di ritiro definitivo e lascia aperto uno spiraglio per il proseguimento dell’attività agonistica.