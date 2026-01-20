Altri video
Danilo Faso è la promessa del tennistavolo italiano. Già ribattezzato il “Sinner del tennistavolo”, nel 2025 ha conquistato risultati straordinari: vicecampione del mondo Under 15 con la Nazionale e campione d’Europa U15 in singolo, doppio e a squadre.
Ospite di Talent Zone, Danilo racconta i suoi esordi nello sport e il modo in cui affronta le partite: un atleta estremamente mentale, aggressivo e competitivo, capace di trasformare ogni match in una sfida di carattere prima ancora che tecnica. Tra aneddoti di vittorie e sconfitte, divertenti ma anche formative, analizza i suoi margini di miglioramento e le difficoltà (e le motivazioni) nel confrontarsi con avversari molto più grandi di lui.
Con lo sguardo già rivolto al futuro, Danilo ci accompagna verso i suoi prossimi impegni del 2026, tra tornei giovanili e competizioni senior. Mentre lo seguiamo, auspichiamo che un giorno si possa dire dei tennisti: “è il Danilo Faso del tennis”.
Conduce: Sofia Altavilla
Nel video potrai scoprire:
• Il percorso di Danilo Faso, dai primi colpi alla consacrazione europea e mondiale U15
• L’approccio mentale e aggressivo alle partite e la gestione della pressione
• Aneddoti di vittorie e sconfitte che hanno segnato la sua crescita
• Le sfide contro avversari più grandi e i margini di miglioramento
• Gli obiettivi futuri tra tornei giovanili e senior nel 2026
