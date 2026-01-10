Tabellone WTA Hobart 2026: Raducanu e Venus Williams protagoniste

Edizione numero 31 per il WTA 250 di Hobart, un evento che ormai fa parte a pieno titolo della serie di eventi che si disputano nel contesto del gennaio pre-Australian Open. Un torneo, questo, che Rita Grande vinse nel 2001 (per lei anche una finale nel 1999). Tra le vincitrici Slam, qui si sono imposte Kim Clijsters nel 2000, Petra Kvitova nel 2009, Garbine Muguruza nel 2014, Sofia Kenin nel 2019 ed Elena Rybakina nel 2020.

In questa fattispecie di ex campionesse dei quattro tornei maggiori ce ne sono tre. Una, Emma Raducanu, ricopre il ruolo di prima testa di serie: chissà se il 2026 rappresenterà un reale stabilizzarsi nelle parti alte della classifica. Intanto ha una zona di tabellone sì favorevole, ma intrigante (Frech, Bouzas Maneiro, Jovic: a proposito: Jovic-Tjen match davvero interessante).

Un’altra, Venus Williams, continua il suo giro di wild card verso gli Australian Open. Con la tedesca Tatjana Maria, ex semifinalista di Wimbledon, c’è un dato abbastanza incredibile: Venus è una delle pochissime a ricordarsi di quando Maria giocava come Malek (cambiò il cognome per matrimonio nel 2013), ma non si sono mai affrontate in carriera.

La terza, Barbora Krejcikova, è nella parte bassa e ha anche un primo turno impegnativo con l’americana Peyton Stearns, con la prospettiva dell’altra USA McCartney Kessler, una delle rivelazioni del 2025. Nelle qualificazioni Elisabetta Cocciaretto, che qui fu finalista nel 2023.

TABELLONE WTA 250 HOBART 2026

Raducanu (GBR) [1]-Osorio (COL) [WC]

Jacquemot (FRA)-Frech (POL) [WC]

Sramkova (SVK)-Gracheva (FRA)

Preston (AUS) [WC]-Bouzas Maneiro (ESP) [5]

Jovic (USA) [3]-Tjen (INA)

Qualificata/Lucky Loser-Baptiste (USA)

Xinyu Wang (CHN)-Gibson (AUS) [WC]

Qualificata/Lucky Loser-Linette (POL) [8]

Maria (GER) [6]-V. Williams (USA) [WC]

Bondar (HUN)-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Li (USA) [4]

Arango (COL) [7]-Ruzic (CRO)

Qualificata/Lucky Loser-Sierra (ARG)

Stearns (USA)-Krejcikova (CZE)

Danilovic (SRB)-Kessler (USA) [2]