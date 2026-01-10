WTA Auckland 2026, Xinyu Wang sfiderà Elina Svitolina per il titolo

È il momento del penultimo atto per il torneo WTA di Auckland: si torna in campo per disputare le semifinali. A contendersi il titolo nella sfida di domani saranno la cinese Xinyu Wang, vincitrice della maratona di giornata, e l’ucraina Elina Svitolina, capace di dilagare dopo una difficile partenza di match.

Nel primo incontro di giornata Xinyu Wang rimonta Alexandra Eala 7-5 5-7 6-4 in due ore e quarantatré minuti. La giocatrice cinese parte forte, ottiene due break consecutivi e s’invola sul 4-0. Un parziale che sembra già ampiamente indirizzato cambia però padrone perché la filippina entra in partita con il trascorrere dei minuti, inanella una devastante serie di sette giochi a uno e s’impone per 7-5.

Wang parte meglio anche nel secondo parziale con il break del 2-0 e manca tre opportunità per il 3-0. La sua rivale reagisce ed impatta il confronto sul 3-3. La testa di serie numero quattro opera il sorpasso quando strappa il servizio alla cinese per il 5-3, ma nel nono gioco non trasforma il match point. La settima favorita del tabellone ne approfitta, sigla quattro giochi consecutivi ed incamera il 7-5 grazie a cui impatta il confronto. Sulle ali dell’entusiasmo Xinyu Wang inizia il terzo set a spron battuto, strappa due volte il servizio alla rivale e scappa sul 5-1. Eala reagisce conquistando tre giochi di fila per il 5-4, ma non riesce a completare la rimonta e la sua avversaria firma il definitivo 6-4 al primo match point.

Elina Svitolina, testa di serie numero 1, doma Iva Jovic, terza favorita del tabellone, 7-6(5) 6-2. La statunitense parte meglio, firma il break in apertura, annulla tre palle dell’1-1 e si porta sul 4-2. La testa di serie numero uno recupera sul 4-4, timbra il break del 5-4, ma non sfrutta il servizio a disposizione per chiudere i conti. Il tie-break diventa così la soluzione inevitabile: Svitolina scappa sul 6-1, controlla la rimonta dell’avversaria e al quinto set point sigla il decisivo 7-5. La prima testa di serie, brava ad alzare il livello del gioco con il trascorrere dei minuti, continua a spingere, ottiene il break al terzo gioco e strappa nuovamente il servizio all’avversaria nel quinto. Svitolina gestisce senza patemi il finale dell’incontro e trasforma il primo match point per il 6-2 conclusivo.