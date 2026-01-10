Sofia Goggia fuori dalle 15 in discesa: non succedeva da quasi 9 anni!

Sofia Goggia non è andata oltre una poco brillante 17ma posizione nella discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’esigente pista austriaca. Stiamo parlando di uno dei tracciati più complicati del Circo Bianco femminile, caratterizzato da curvoni veloci e tratti tecnici di non semplice lettura, tra l’altro oggi si è partiti dal basso, con una visibilità non ideale e dopo un’intensa nevicata. Bastava uscire di poco dalle tracce di riferimento che si veniva fortemente penalizzati, come dimostra il mezzo secondo lasciato per strada dalla nostra portacolori nell’ultimo settore.

L’azzurra ha accusato un ritardo di 97 centesimi dalla statunitense Lindsey Vonn, capace di imporsi in condizioni tutt’altro che ideali e di dimostrare il suo sconfinato talento nonostante le 41 primavere alle spalle. Non è di certo la località più gradita alla Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018: vinse sì la discesa nel 2024 e fu quarta nel 2020, ma non portò a termine le gare nel 2016 e nel 2022 e nel 2017 si fermò al diciottesimo posto. Non meglio è andata in superG, con l’ottavo posto del 2024 come miglior risultato. La 33enne deve incassare il risultato odierno e ripartire, quando mancano quattro settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sofia Goggia non chiudeva una gara di discesa in Coppa del Mondo al di fuori della top-15 da addirittura nove anni: era il 15 gennaio 2017 quando fu diciottesima proprio a Zauchensee. Dalla top-10 era invece uscita per l’ultima volta il 16 marzo 2022, quando fu dodicesima a Courchevel. Fu dodicesima anche il 26 febbraio 2022 a Crans Montana e il 7 dicembre 2019 a Lake Louise, giusto per citare le altre prestazioni al di fuori delle migliori dieci in discesa (escludendo le gare non portate a termine, cinque negli ultimi nove anni).