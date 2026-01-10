Seguici su
Coppa del Mondo Sci Alpino Sport Invernali

Pagelle discesa Zauchensee 2026: la metamorfosi di Vonn, Goggia mai così male da 9 anni, ballottaggio Delago-Curtoni

Pubblicato

56 secondi fa

il

Sofia Goggia
Sofia Goggia / Lapresse

PAGELLE DISCESA FEMMINILE ZAUCHENSEE 2026

Sabato 10 gennaio 

Lindsey Vonn, 10: è tornata la più forte, per distacco, in discesa, esattamente come ai tempi d’oro. Rispetto a 15 anni fa ha pero compiuto una metamorfosi: prima faceva la differenza soprattutto con la scorrevolezza, adesso dipinge i curvoni veloci come nessun’altra. In questa stagione non è mai scesa dal podio in discesa, incassando già due vittorie: la Coppa del Mondo di specialità appare già ipotecata. I successi nel circuito maggiore sono 84, il tutto a 41 anni…Inutile dire chi sia la grande favorita per le Olimpiadi, peraltro sulla pista di Cortina d’Ampezzo dove ha trionfato addirittura 12 volte in carriera tra discesa e superG…

Kajsa Vickhoff Lie, 7,5: prima di oggi la norvegese vantava un decimo posto come miglior risultato in questa stagione. D’improvviso si è ritrovata, accarezzando la neve e sfruttando anche il pettorale basso. Attenzione, si tratta di una sciatrice di striscia: quando inizia ad ingranare…

Jacqueline Wiles, 7: a 33 anni torna sul podio dopo due stagioni e completa la giornata trionfale per gli Stati Uniti d’America. A proposito: anche lei ama la pista di Cortina d’Ampezzo…

Laura Pirovano, 6,5: una maledizione sembra essersi abbattuta su questa sfortunata ragazza. Oggi sembrava la giornata giusta, le prime 10 della WCSL erano già al traguardo e l’azzurra si trovava in terza posizione. Poi è arrivata Jacqueline Wiles a spezzare per l’ennesima volta il sogno. Per la 28enne italiana è ormai il decimo piazzamento in carriera nelle prime 5 posizioni, senza però mai salire sul podio.

Janine Schmitt, 6,5: la Svizzera sta vivendo un momento difficilissimo nella velocità, complici infortuni e ritiri. Per questo l’inatteso quinto posto di questa 25enne, di gran lunga al miglior piazzamento in carriera, rappresenta una boccata d’ossigeno.

Nicol Delago, 6,5: seconda top10 stagionale, conferma finalmente un trend di crescita dopo anni di involuzione. Merita le Olimpiadi.

Elena Curtoni, 6,5: torna in top10 in discesa dopo addirittura tre anni! In questa specialità, considerando il rientro di Federica Brignone, al momento non sarebbe della partita ai Giochi: sarà ballottaggio proprio con Nicol Delago e, in questo senso, saranno decisive le ultime gare a Tarvisio e Crans Montana.

Sofia Goggia, 5: considerando solo le gare portate a termine, non finiva fuori dalla top10 in discesa da quasi 4 anni e dalla top15 addirittura dal 2017! Sebbene ci abbia vinto una volta, la pista di Altenmarkt-Zauchensee non è mai stata nelle sue corde. Qui è anzi caduta spesso in passato. Bisogna cercare di archiviare questo fine settimana senza danni e poi guardare oltre. Quel che preoccupa è però la tendenza ormai sempre più marcata di perdere decimi preziosi nei tratti di puro scorrimento, dove in passato faceva la differenza.

