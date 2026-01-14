BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist staffetta maschile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara
La seconda giornata di gare ad Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 14.30, la staffetta 4×7.5 km maschile, nella quale sarà protagonista anche l’Italia.
A rappresentare i colori azzurri saranno, infatti, nell’ordine, Patrick Braunhofer all’apertura, Lukas Hofer nella seconda frazione, Elia Zeni nel terzo segmento di gara e Nicola Romanin in chiusura. Nel complesso saranno 22 i quartetti al via.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Giovedì 15 gennaio
Ore 14.30: staffetta 4×7.5 km maschile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA MASCHILE
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r DALE-SKJEVDAL Johannes
1-2 g LAEGREID Sturla Holm
1-3 y ULDAL Martin
1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad
2 FRA – FRANCE
2-1 r CLAUDE Fabien
2-2 g JACQUELIN Emilien
2-3 y FILLON MAILLET Quentin
2-4 b PERROT Eric
3 SWE – SWEDEN
3-1 r BRANDT Viktor
3-2 g NELIN Jesper
3-3 y PONSILUOMA Martin
3-4 b SAMUELSSON Sebastian
4 GER – GERMANY 2
4-1 r STRELOW Justus
4-2 g RIETHMUELLER Danilo
4-3 y ZOBEL David
4-4 b NAWRATH Philipp
5 USA – UNITED STATES
5-1 r DOHERTY Sean
5-2 g GERMAIN Maxime
5-3 y SCHOMMER Paul
5-4 b WRIGHT Campbell
6 ITA – ITALY
6-1 r BRAUNHOFER Patrick
6-2 g HOFER Lukas
6-3 y ZENI Elia
6-4 b ROMANIN Nicola
7 CZE – CZECHIA 3
7-1 r MIKYSKA Tomas
7-2 g MARECEK Jonas
7-3 y HORNIG Vitezslav
7-4 b KRCMAR Michal
8 EST – ESTONIA
8-1 r ZAHKNA Rene
8-2 g SIIMER Kristo
8-3 y KEHVA Mark-Markos
8-4 b KULBIN Jakob
9 UKR – UKRAINE
9-1 r LESIUK Taras
9-2 g MANDZYN Vitalii
9-3 y BORKOVSKYI Bohdan
9-4 b PIDRUCHNYI Dmytro
10 SUI – SWITZERLAND 4
10-1 r STALDER Sebastian
10-2 g HARTWEG Niklas
10-3 y FINELLO Jeremy
10-4 b BURKHALTER Joscha
11 SLO – SLOVENIA
11-1 r DOVZAN Miha
11-2 g VIDMAR Anton
11-3 y REPNIK Matic
11-4 b PLANKO Lovro
12 FIN – FINLAND
12-1 r HIIDENSALO Olli
12-2 g KLEMETTINEN Jimi
12-3 y INVENIUS Otto
12-4 b SEPPALA Tero
13 POL – POLAND 5
13-1 r GUNKA Jan
13-2 g GALICA Grzegorz
13-3 y BADACZ Konrad
13-4 b SUCHODOLSKI Fabian
14 CAN – CANADA
14-1 r RUNNALLS Adam
14-2 g PLETZ Logan
14-3 y FLEMING Jasper
14-4 b CONNELLY Zachary
15 KAZ – KAZAKHSTAN
15-1 r KIREYEV Vladislav
15-2 g MUKHIN Alexandr
15-3 y BAUER Kirill
15-4 b KURALES Vadim
16 ROU – ROMANIA 6
16-1 r SHAMAEV Dmitrii
16-2 g BUTA George
16-3 y COLTEA George
16-4 b FLORE Raul
17 BEL – BELGIUM
17-1 r LANGER Thierry
17-2 g PARMANTIER Sam
17-3 y BEAUVAIS Cesar
17-4 b CLAUDE Florent
18 LTU – LITHUANIA
18-1 r CIGAK Nikita
18-2 g STROLIA Vytautas
18-3 y FOMIN Maksim
18-4 b DINDA Darius
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r TODEV Blagoy
19-2 g ILIEV Vladimir
19-3 y VASILEV Konstantin
19-4 b ZASHEV Vasil
20 AUT – AUSTRIA
20-1 r UNTERWEGER Dominic
20-2 g EDER Simon
20-3 y HASLINGER Lukas
20-4 b KOMATZ David
21 LAT – LATVIA
21-1 r RASTORGUJEVS Andrejs
21-2 g BIRKENTALS Renars
21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs
21-4 b MISE Edgars
22 MDA – MOLDOVA 8
22-1 r MAGAZEEV Pavel
22-2 g MAKAROV Maksim
22-3 y USOV Mihail
22-4 b USOV Andrei