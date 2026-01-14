Biathlon, il Tommaso Giacomel del 2026 come il Fausto Coppi del 1949. Un uomo solo al comando a Ruhpolding

“Un uomo solo al comando, la sua tuta è celeste, il suo nome è Tommaso Giacomel”. Si scomoda e si parafrasa la celebre frase pronunciata dal radiocronista Mario Ferretti durante la tappa Cuneo – Pinerolo del Giro d’Italia 1949 per rendere omaggio all’impresa che stava effettuando Fausto Coppi. Paragone impegnativo, ma non potrebbe essere altrimenti.

La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a far tappa a Ruhpolding, la Cattedrale per antonomasia della disciplina assieme ad Anterselva. Quella della Baviera è la tappa più sentita dal pubblico, che tramuta il borgo situato sulle Alpi orientali in una vera e propria bolgia fatta di urla, emozioni, pasti pantagruelici a base di cibo mitteleuropeo e alcool a fiumi. Si fa festa, sempre, da quelle parti.

Gli atleti, almeno quelli che si comportano come tali, si occuperanno dell’aspetto agonistico. Dunque, ecco perché si usano toni altisonanti per Giacomel, diventato il terzo biathleta italiano a occupare la prima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Si parla, ovviamente, di settore maschile.

In passato solo Johann Passler nella stagione 1987-88 e Andreas Zingerle negli inverni 1990-91 e 1991-92 avevano saputo fare altrettanto. A Ruhpolding vivremo una situazione che non si presentava dal marzo 1992. Signore e signori, fermatevi un attimo a pensare com’era il mondo e cosa stava succedendo in quei giorni e quanto è cambiato il mondo da allora. Sempre che foste già su questa terra, perché tanti appassionati avranno sicuramente meno di 34 anni.

Proprio come Giacomel, classe 2000, capace di sfruttare nel migliore dei modi l’assenza del norvegese Johan-Olav Botn dalla tappa di Oberhof. L’amico-rivale non sarà impegnato neppure a Ruhpolding. Insegue il trentino con un ritardo di 51 punti, che è destinato a salire ulteriormente. Dunque, si guarda al francese Eric Perrot (a -72) e allo svedese Sebastian Samuelsson (-106). Quasi fuori gioco il resto dei pretendenti alla Sfera di cristallo.

Un triello nel quale si gioca a carte scoperte. Non ci si può nascondere e non si può bluffare. Il poligono di Ruhpolding, generalmente, non perdona alcun errore e nel recente passato è stato il palcoscenico sul quale, per la prima volta, il leader del movimento azzurro ha recitato la parte del protagonista.

La maiden victory della carriera si è concretizzata proprio in Baviera, il 19 gennaio 2025. Ne sono seguite altre quattro, tutte concentrate nell’ultimo mese. Qui ci troviamo di fronte a chi, in breve tempo, potrebbe diventare il più grande biathleta italiano di ogni tempo in ambito maschile. Prima ancora di compiere 26 anni, con la prospettiva di avere di fronte a sé altri due quadrienni di attività nel proprio prime. È solo al comando, Giacomel, e la sua fuga è appena cominciata…