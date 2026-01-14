Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie

L’Italia inaugura la tappa di IBU Cup di Brezno-Osrblie (Slovacchia) salendo subito sul podio. La formazione azzurra conquista infatti un brillante terzo posto nella single mixed team grazie alla prestazione di Daniele Cappellari e Linda Zingerle, quest’ultima pronta ora a raggiungere Ruhpolding per entrare nel circuito di Coppa del Mondo al posto di Rebecca Passler, visti i problemi di salute di quest’ultima.

La vittoria è andata alla Svezia, trascinata dalla solidità di Melker Nordgren e Annie Lind (0+5), capace di precedere la Finlandia di Jaakko Ranta ed Erika Jankka (0+5). L’Italia ha chiuso la prova con un ritardo di 16″5 dai vincitori (0+6), confermando comunque un ottimo livello competitivo.

Eccellente la chiusura di Cappellari, che trovando lo zero nella serie a terra e in piedi, è riuscito a conquistare un risultato significativo. A completare la top-5 sono state Germania (1+8) a 49″8 e Austria (1+11) a 52″8.

Non altrettanta fortuna nella staffetta mista in chiave tricolore. Il quartetto composto da Martina Trabucchi, Samuela Comola, Marco Barale e Christoph Pircher si è classificato settimo, facendo uso di 14 ricariche complessivamente. La vittoria è andata alla Germana (0+4) con 22″4 di margine sulla Francia (0+10) e 1’11″3 sulla Svezia. Domani giorno di pausa, si tornerà in gara il 16 gennaio con le due Sprint donne e uomini.