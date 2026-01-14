Biathlon, Tommaso Giacomel torna a Ruhpolding, dove ‘esplose’ lo scorso anno

La quinta della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 sarà la “bolgia” di Ruhpolding. È dunque il momento di una “Classica monumento“! Il lettore perdoni l’assonanza e il gioco di parole, ma l’occasione era troppo ghiotta per essere sprecata. D’altronde, pur restando in Germania, ci si sposta da una regione prettamente teutonica (Turingia) a una decisamente più gioviale (Baviera).

Ruhpolding è “LA” tappa, quella con l’articolo determinativo, per chi volesse vivere appieno l’esperienza di seguire il massimo circuito in loco. L’affluenza di pubblico è la più alta in assoluto e gli spettatori arrivano da ogni parte d’Europa. La festa, a Ruapading (questo il vero nome del borgo in dialetto bavarese), è assicurata.

Si è detto “Classica monumento” perchè Ruhpolding in campo maschile ha ospitato 98 gare individuali di primo livello (25 venti km, 42 sprint, 18 inseguimenti, 13 mass start), 44 a squadre (di cui 41 staffette) e ben 4 edizioni dei Mondiali (1979, 1985, 1996, 2012). Peraltro, vi si fa tappa per la quarantaseiesima stagione differente su un massimo teorico di quarantanove.

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 5 – SETTORE MASCHILE

Località: Ruhpolding (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1978

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025

Grandi eventi organizzati:

Mondiali 1979, 1985, 1996 e 2012

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Giovedì: Staffetta

Sabato: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

FOURCADE Martin [FRA] – 12 vittorie

(2 IN, 4 SP, 3 PU, 3 MS) da marzo 2012 a gennaio 2020

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO

2022 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]

2024 (SP) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

2024 (PU) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]

2025 (IN) – SØRUM Vebjørn [NOR]

2025 (MS) – GIACOMEL Tommaso [ITA]

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (2-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]

5 (1-3-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]

4 (1-1-2) – FAK Jakov [SLO]

3 (1-1-1) – EDER Simon [AUT]

2 (1-1-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]

2 (0-1-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]

2 (0-0-2) – SMOLSKI Anton [BLR]

1 (1-0-0) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]

1 (1-0-0) – SØRUM Vebjørn [NOR]

1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]

1 (0-1-0) – CLAUDE Emilien [FRA]

1 (0-0-1) – KRCMAR Michal [CZE]

1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]

1 (0-0-1) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]

N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

84 (33-25-26) – NORVEGIA

70 (26-20-24) – GERMANIA [All-Inclusive]

46 (21-16-9) – FRANCIA

21 (2-10-9) – RUSSIA

15 (4-5-6) – ITALIA

14 (7-4-3) – URSS + CSI

10 (1-5-4) – AUSTRIA

10 (0-5-5) – REP.CECA [All-Inclusive]

8 (2-2-4) – BIELORUSSIA

7 (1-3-3) – SVEZIA

3 (0-2-1) – FINLANDIA

4 (1-1-2) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – USA

1 (0-0-1) – LETTONIA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

17 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (IN)

16 gennaio 1992 – ZINGERLE Andreas (IN)

15 gennaio 1994 – FAVRE Patrick (SP)

19 gennaio 2025 – GIACOMEL Tommaso (MS)

2° posto

28 gennaio 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)

30 gennaio 1988 – PASSLER Johann (SP)

17 gennaio 1991 – ZINGERLE Andreas (IN)

19 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (SP)

13 gennaio 2024 – GIACOMEL Tommaso (SP)

3° posto

31 gennaio 1979 – WEISS Luigi (SP) {Mondiali}

16 febbraio 1985 – PASSLER Johann (SP) {Mondiali}

13 gennaio 1994 – ZINGERLE Andreas (SP)

28 gennaio 1995 – FAVRE Patrick (SP)

9 febbraio 1996 – CATTARINUSSI René (SP) {Mondiali}

15 gennaio 2005 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)

ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’

GIACOMEL Tommaso

Gare disputate: 7

Vittorie: 1

Podi: 2

Ingressi nella top-ten: 4

HOFER Lukas

Gare disputate: 28

Ingressi nella top-ten: 2

Miglior risultato: 6° posto (SP gennaio 2019)

BIONAZ Didier

Gare disputate: 6

Miglior risultato: 20° posto (SP gennaio 2024)

ZENI Elia

Gare disputate: 3

Miglior risultato: 26° posto (PU gennaio 2024)

BRAUNHOFER Patrick

Gare disputate: 4

Miglior risultato: 30° posto (PU gennaio 2024)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari e Daniele Fauner.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2020 – FRANCIA, Norvegia, Austria

2022 – RUSSIA, Germania, Bielorussia

2023 – NORVEGIA, Germania, Francia

2024 – NORVEGIA, Germania, Italia

2025 – FRANCIA, Svezia, Germania

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

Vittorie

19 gennaio 1992 – (Carrara, Passler, Zitturi, Zingerle)

2° posto

16 gennaio 1994 – (Favre, Passler, Carrara, Passler, Leitgeb)

29 gennaio 1995 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

3° posto

20 gennaio 1980 – (Tiraboschi, Darioli, Midali, Weiss)

11 gennaio 2024 – (Zeni, Bionaz, Hofer, Giacomel)