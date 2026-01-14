BiathlonSport Invernali
Biathlon, Tommaso Giacomel torna a Ruhpolding, dove ‘esplose’ lo scorso anno
La quinta della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 sarà la “bolgia” di Ruhpolding. È dunque il momento di una “Classica monumento“! Il lettore perdoni l’assonanza e il gioco di parole, ma l’occasione era troppo ghiotta per essere sprecata. D’altronde, pur restando in Germania, ci si sposta da una regione prettamente teutonica (Turingia) a una decisamente più gioviale (Baviera).
Ruhpolding è “LA” tappa, quella con l’articolo determinativo, per chi volesse vivere appieno l’esperienza di seguire il massimo circuito in loco. L’affluenza di pubblico è la più alta in assoluto e gli spettatori arrivano da ogni parte d’Europa. La festa, a Ruapading (questo il vero nome del borgo in dialetto bavarese), è assicurata.
Si è detto “Classica monumento” perchè Ruhpolding in campo maschile ha ospitato 98 gare individuali di primo livello (25 venti km, 42 sprint, 18 inseguimenti, 13 mass start), 44 a squadre (di cui 41 staffette) e ben 4 edizioni dei Mondiali (1979, 1985, 1996, 2012). Peraltro, vi si fa tappa per la quarantaseiesima stagione differente su un massimo teorico di quarantanove.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 5 – SETTORE MASCHILE
Località: Ruhpolding (Germania)
Prima volta in calendario: gennaio 1978
Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025
Grandi eventi organizzati:
Mondiali 1979, 1985, 1996 e 2012
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Giovedì: Staffetta
Sabato: Sprint
Domenica: Inseguimento
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
FOURCADE Martin [FRA] – 12 vittorie
(2 IN, 4 SP, 3 PU, 3 MS) da marzo 2012 a gennaio 2020
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2022 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2023 (MS) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2024 (SP) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
2024 (PU) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
2025 (IN) – SØRUM Vebjørn [NOR]
2025 (MS) – GIACOMEL Tommaso [ITA]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
6 (2-3-1) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
5 (1-3-1) – CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad [NOR]
4 (1-1-2) – FAK Jakov [SLO]
3 (1-1-1) – EDER Simon [AUT]
2 (1-1-0) – GIACOMEL Tommaso [ITA]
2 (0-1-1) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2 (0-0-2) – SMOLSKI Anton [BLR]
1 (1-0-0) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
1 (1-0-0) – SØRUM Vebjørn [NOR]
1 (0-1-0) – LOGINOV Alexander [RUS]
1 (0-1-0) – CLAUDE Emilien [FRA]
1 (0-0-1) – KRCMAR Michal [CZE]
1 (0-0-1) – GUIGONNAT Antonin [FRA]
1 (0-0-1) – RASTORGUJEVS Andrejs [LAT]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
84 (33-25-26) – NORVEGIA
70 (26-20-24) – GERMANIA [All-Inclusive]
46 (21-16-9) – FRANCIA
21 (2-10-9) – RUSSIA
15 (4-5-6) – ITALIA
14 (7-4-3) – URSS + CSI
10 (1-5-4) – AUSTRIA
10 (0-5-5) – REP.CECA [All-Inclusive]
8 (2-2-4) – BIELORUSSIA
7 (1-3-3) – SVEZIA
3 (0-2-1) – FINLANDIA
4 (1-1-2) – SLOVENIA
1 (0-0-1) – USA
1 (0-0-1) – LETTONIA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
17 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (IN)
16 gennaio 1992 – ZINGERLE Andreas (IN)
15 gennaio 1994 – FAVRE Patrick (SP)
19 gennaio 2025 – GIACOMEL Tommaso (MS)
2° posto
28 gennaio 1988 – ZINGERLE Andreas (IN)
30 gennaio 1988 – PASSLER Johann (SP)
17 gennaio 1991 – ZINGERLE Andreas (IN)
19 gennaio 1991 – CARRARA Pier Alberto (SP)
13 gennaio 2024 – GIACOMEL Tommaso (SP)
3° posto
31 gennaio 1979 – WEISS Luigi (SP) {Mondiali}
16 febbraio 1985 – PASSLER Johann (SP) {Mondiali}
13 gennaio 1994 – ZINGERLE Andreas (SP)
28 gennaio 1995 – FAVRE Patrick (SP)
9 febbraio 1996 – CATTARINUSSI René (SP) {Mondiali}
15 gennaio 2005 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 7
Vittorie: 1
Podi: 2
Ingressi nella top-ten: 4
HOFER Lukas
Gare disputate: 28
Ingressi nella top-ten: 2
Miglior risultato: 6° posto (SP gennaio 2019)
BIONAZ Didier
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 20° posto (SP gennaio 2024)
ZENI Elia
Gare disputate: 3
Miglior risultato: 26° posto (PU gennaio 2024)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 4
Miglior risultato: 30° posto (PU gennaio 2024)
Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Daniele Cappellari e Daniele Fauner.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2020 – FRANCIA, Norvegia, Austria
2022 – RUSSIA, Germania, Bielorussia
2023 – NORVEGIA, Germania, Francia
2024 – NORVEGIA, Germania, Italia
2025 – FRANCIA, Svezia, Germania
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
Vittorie
19 gennaio 1992 – (Carrara, Passler, Zitturi, Zingerle)
2° posto
16 gennaio 1994 – (Favre, Passler, Carrara, Passler, Leitgeb)
29 gennaio 1995 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)
3° posto
20 gennaio 1980 – (Tiraboschi, Darioli, Midali, Weiss)
11 gennaio 2024 – (Zeni, Bionaz, Hofer, Giacomel)