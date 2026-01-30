Startlist seconda prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Sabato 31 gennaio andrà in scena quella che avrebbe dovuto essere la seconda prova prova cronometrata della discesa di Crans Montana, quindicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla “Piste Nationale” il meteo non è stato dalla parte degli organizzatori e di conseguenza il primo training è stato cancellato.

Si confida che questa prova si possa tenere per garantire il corretto svolgimento del fine-settimana in terra elvetica. In tutto questo, l’Italia si presenta ai nastri di partenza di quest’ultimo fine-settimana del massimo circuito internazionale prima dei Giochi Olimpici Invernali con grande ambizione.

Giovanni Franzoni è reduce dalle grandissime soddisfazioni a Wengen e Kitzbuehel e vuole dare un seguito, per essere sempre più parte dell’elite del Circo Bianco. Nello stesso tempo, Dominik Paris ha voglia di mostrare segnali di vitalità. Oltre ai due citati, ci saranno da osservare con la dovuta attenzione Mattia Casse e Florian Schieder, senza dimenticare l’eterno Christof Innerhofer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della seconda prova cronometrata della discesa maschile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il training ufficiale sulla pista svizzera non godrà della copertura televisiva e streaming, ma OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA 2026

Sabato 31 gennaio

Ore 09.00 seconda prova discesa maschile a Crans Montana (Svizzera)

PROGRAMMA SECONDA PROVA DISCESA CRANS MONTANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA CRANS MONTANA

1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

9 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

16 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

18 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

29 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer

32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

37 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

41 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

44 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

45 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

46 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

48 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

50 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

52 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

53 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer

55 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

57 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

58 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

59 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

61 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol

62 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

63 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

64 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head