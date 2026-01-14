Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist prima prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Giovedì 15 gennaio (ore 11.00) si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La località italiana si appresta a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici anni di assenza: incomincia il lungo fine settimana che culminerà con la discesa di sabato e il superG di domenica.
L’Italia punterà in particolar modo su Sofia Goggia, che sulle nevi del Bel Paese cercherà di tornare ai risultati degni della sua caratura agonistica dopo il passaggio a vuoto di Zauchensee. La fuoriclasse bergamasca incrocerà altre big come le statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.
L’Italia potrà fare affidamento anche su Laura Pirovano, Nicol Delago ed Elena Curtoni, desiderose di affacciarsi ai piani alti della graduatoria. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere, mentre Federica Brignone non sarà della partita.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza della prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA TARVISIO
Giovedì 15 gennaio
Ore 11.00 Prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio
PROGRAMMA PROVA DISCESA TARVISIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA TARVISIO
1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
2 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
9 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic
37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
46 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica
47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
49 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
50 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
51 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
52 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
53 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
55 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
56 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU