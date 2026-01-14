Startlist prima prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 15 gennaio (ore 11.00) si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La località italiana si appresta a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici anni di assenza: incomincia il lungo fine settimana che culminerà con la discesa di sabato e il superG di domenica.

L’Italia punterà in particolar modo su Sofia Goggia, che sulle nevi del Bel Paese cercherà di tornare ai risultati degni della sua caratura agonistica dopo il passaggio a vuoto di Zauchensee. La fuoriclasse bergamasca incrocerà altre big come le statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.

L’Italia potrà fare affidamento anche su Laura Pirovano, Nicol Delago ed Elena Curtoni, desiderose di affacciarsi ai piani alti della graduatoria. Si presenteranno al cancelletto di partenza anche Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere, mentre Federica Brignone non sarà della partita.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza della prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono previste dirette tv/streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA TARVISIO

Giovedì 15 gennaio

Ore 11.00 Prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio

PROGRAMMA PROVA DISCESA TARVISIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA TARVISIO

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

9 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

46 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

49 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

50 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

51 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

52 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

53 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

55 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

56 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU