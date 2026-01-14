Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Tarvisio: mai un podio, non si gareggia da 15 anni!

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si prepara per una tappa che ha preso parte del calendario solamente in poche annate. Stiamo parlando di Tarvisio che ospiterà due prove veloci sulla pista denominata Di Prampero. Vedremo, infatti, una discesa nella giornata del 17 gennaio e un superG il 18 gennaio. Nelle rare occasioni in cui si è gareggiato nella località del Friuli-Venezia Giulia l’Italia non ha mai conquistato un podio.

Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti. Si parte il 2 marzo 2007 con il nono posto di Johanna Schnarf nella combinata vinta dall’austriaca Nicole Hosp davanti alla statunitense Julia Mancuso ed alla austriaca Marlies Schild. Passiamo, poi, al 20 febbraio 2009 con una nuova combinata e la stessa Johanna Schnarf che centra il sesto posto nella gara vinta dalla tedesca Maria Riesch davanti a Lindsey Vonn ed alla austriaca Katrin Zettel

Due giorni dopo, il 22 febbraio 2009, le azzurre migliorano e, con Nadia Fanchini, centrano la quinta posizione nel superG vinto dalla solita Lindsey Vonn davanti alla svizzera Fabienne Suter ed alla slovena Tina Maze. Salto in avanti fino al 4 marzo 2011 con un doppio settimo posto per le azzurre con Johanna Schnarf e Camilla Borsotti in combinata. Gara vinta da Tina Maze davanti a Lindsey Vonn ed a Maria Riesch.

L’ultima gara di Coppa del Mondo disputata sulla pista friulana è datata 5 marzo 2011 con il settimo posto di Elena Fanchini nella discesa vinta dalla svedese Anja Paerson che precede Lindsey Vonn e l’austriaca Elisabeth Goergl.