Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Filippo Randazzo, protagonista di una fase cruciale della sua carriera sportiva. Il 29enne atleta siciliano, ex specialista di alto livello del salto in lungo – memorabile l’ottavo posto nella finale olimpica di Tokyo 2021 – ha iniziato nel migliore dei modi la sua seconda stagione da velocista puro.

Nel meeting di Parigi, Randazzo ha firmato il nuovo primato personale nei 60 metri indoor con 6”59, un tempo che gli vale il minimo di qualificazione per i Mondiali indoor di Toruń, in programma a marzo. Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto e rilancia le sue ambizioni nella velocità.

Dopo un 2025 iniziato con segnali incoraggianti, ma poi rallentato da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione, Randazzo è comunque riuscito a essere parte del gruppo azzurro, partecipando alla staffetta 4×100 agli Europei a squadre di Madrid e figurando nella spedizione italiana ai Mondiali di Tokyo, pur senza scendere in pista.

Ora lo sguardo è rivolto al 2026, con obiettivi ben chiari: prima gli Assoluti indoor di fine febbraio, poi il grande appuntamento con i Campionati Mondiali indoor di Toruń a metà marzo. Per la stagione all’aperto, Randazzo punta a esprimersi al massimo anche nei 100 metri, pur restando al momento totalmente concentrato sul percorso indoor.

Conduce Ferdinando Savarese.

Un’intervista tra passato olimpico, presente nella velocità e grandi ambizioni future.