Biathlon, Janina Hettich-Walz e Justus Strelow trionfano nel World Team Challenge 2025. Francia sconfitta

Calato il sipario sull’edizione 2025 del World Team Challenge alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Il tradizionale appuntamento del biathlon, disputato sugli anelli innevati dello stadio tedesco, ha offerto grande spettacolo agli appassionati.

Il format della competizione è stato uno degli elementi più apprezzati dal pubblico. In gara dieci coppie miste, formate da un uomo e una donna, chiamate a sfidarsi in due prove consecutive. La prima, una mass start con partenza in linea, è stata seguita da un inseguimento in modalità single mixed relay, formula che assicura continui cambi di scenario e ritmi elevati.

Una delle caratteristiche più interessanti è stata il dimezzamento dei distacchi maturati nella prova inaugurale: nella pursuit, infatti, i ritardi sono stati ridotti per mantenere alta la suspense e favorire possibili ribaltamenti di classifica.

In questo contesto, Germania 1, con Janina Hettich-Walz e Justus Strelow, si è confermata la coppia più solida, concludendo l’inseguimento con un solo bersaglio mancato (da Hettich-Walz) in 33’12″9, davanti ai francesi Lou Jeanmonnot e Fabien Claude (+21″4 e 4 errori) e ai norvegesi Juni Arnekleiv e Mats Øverby (+1’12″8, 4 errori).

Impressionante la prestazione di Strelow, che ha mostrato sicurezza e rapidità al poligono, offrendo un sostegno fondamentale alla propria partner. Il 28enne di Dippoldiswalde si è meritato senza dubbio il titolo di MVP della gara.

A completare la classifica troviamo gli svizzeri Lena Häcki-Gross e Joscha Burkhalter (+1’25″4, 5 errori), i finlandesi Suvi Minkkinen e Tero Seppälä (+1’28″2, sei errori), i cechi Tomáš Mikyska e Markéta Davidová (+2’01″7, 6 errori), i belgi Lotte Lie e Florent Claude (+2’28″9, 6 errori), gli altri tedeschi Marlene Fichtner e Danilo Riethmüller (+2’28″9, 7 errori), gli austriaci Anna Gandler e David Komatz (+2’53″5) e gli sloveni Lovro Planko e Anamarija Lampič doppiati.