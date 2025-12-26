Quanti posti avrà l’Italia nel biathlon alle Olimpiadi 2026? Le quote attuali e chi rischia l’esclusione

Nel biathlon la grande maggioranza delle quote olimpiche è stata già distribuita al termine della scorsa stagione e nell’annata sportiva in corso soltanto le Nazioni che non ne hanno ancora ricevute sono in lotta per staccare gli ultimi pass a disposizione per Milano Cortina 2026.

La classifica della Nations Cup della Coppa del Mondo 2024-2025, infatti, nello scorso marzo ha stabilito i 20 Paesi che, sia al maschile che al femminile, hanno ricevuto i primi 93 pass per genere per le Olimpiadi, mentre gli ultimi 12 per genere verranno assegnati dopo la tappa di Ruhpolding 2026.

L’Italia, che ha chiuso la classifica di Nations Cup della scorsa stagione al quinto posto tra gli uomini ed al sesto tra le donne, ha ricevuto 5 pass olimpici sia al maschile che al femminile: l’Italia potrà convocare per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nel complesso, 10 atleti.

L’Italia, inoltre, avrà diritto a schierare i quartetti in tutte le tre staffette in programma, ovvero la 4×7.5 km maschile, la 4×6 km femminile e la 4×6 km mista (2 uomini + 2 donne). Nell’individuale e nella sprint, però, ogni Paese potrà schierare al massimo quattro atleti al via, quindi il numero massimo di partenti sarà di 92.

Nella pursuit i 60 partenti saranno ovviamente definiti dall’ordine d’arrivo della sprint, infine nella mass start tra i 30 partecipanti potranno esserci anche più di 4 iscritti per Nazione, a patto che questi siano tutti saliti sul podio tra individuale, sprint e pursuit.

I primi 15 della classifica generale di Coppa del Mondo, sia tra gli uomini che tra le donne, al termine della tappa di Nove Mesto Na Morave (Cechia) saranno virtualmente qualificati per la mass start olimpica e potranno prendervi parte a patto che siano convocati e che venga rispettato il numero massimo di partenti per Nazione.

In casa Italia, sia tra gli uomini che tra le donne, uno dei cinque convocati verrà escluso dall’individuale e lo stesso accadrà per la sprint, con quattro azzurri al via di ciascuna specialità. Ovviamente lo stesso accadrà per le staffette di genere, mentre per la staffetta mista saranno selezionati due uomini e due donne.

A definire gli azzurri al via della pursuit, come detto, sarà la sprint, infine per quanto concerne la mass start, oltre ai medagliati di individuale, sprint e pursuit, prenderanno il via i primi 15 di Coppa del Mondo, per poi procedere al riempimento fino al numero 30 con i punti guadagnati nelle gare olimpiche.