Chi parteciperà al World Team Challenge 2025 di biathlon? Edizione snobbata nell’anno olimpico

Domenica 28 dicembre andrà in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, l’edizione 2025 del World Team Challenge, tradizionale appuntamento del biathlon che si svolge sugli anelli innevati dello stadio tedesco. Un evento fuori dal circuito ufficiale della Coppa del Mondo, concepito come spettacolo di fine anno, capace di coniugare agonismo e intrattenimento davanti a un pubblico sempre numeroso e caloroso.

La Coppa del Mondo, infatti, ha già salutato il 2025 e tornerà protagonista dall’8 all’11 gennaio a Oberhof, ancora in terra tedesca, con le prime gare del nuovo anno solare. In questo contesto, il World Team Challenge rappresenta un’interessante occasione per alcuni atleti di mantenere il ritmo gara e testare la condizione, senza però le pressioni e le implicazioni di classifica tipiche del calendario ufficiale.

Il format della competizione è uno degli elementi che rendono l’evento particolarmente apprezzato dal pubblico. Al via ci saranno dieci coppie miste, formate da un uomo e una donna, chiamate a confrontarsi in due prove consecutive. La prima sarà una mass start con partenza in linea; a seguire, un inseguimento disputato in modalità single mixed relay, formula che garantisce continui cambi di scenario e ritmi elevati.

Una delle peculiarità è rappresentata dal dimezzamento dei distacchi maturati nella prova inaugurale: nella pursuit, infatti, i ritardi verranno ridotti per mantenere alta la suspense e favorire possibili ribaltamenti di classifica. Il via della mass start è previsto alle 18.15, mentre alle 19.12 scatterà l’inseguimento che decreterà i vincitori. Il contesto suggestivo della Veltins Arena, con il pubblico a ridosso del tracciato e un’atmosfera da grande evento serale, contribuisce a rendere lo spettacolo particolarmente coinvolgente.

L’Italia non sarà presente nemmeno in questa edizione, replicando quanto già accaduto lo scorso anno. Una rinuncia che lascia un po’ di rammarico, soprattutto alla luce del passato azzurro nella manifestazione: resta emblematico il successo del 2018, quando la coppia formata da Lukas Hofer e Dorothea Wierer seppe imporsi con una prestazione di alto livello, confermando la competitività del movimento italiano anche in contesti extra-Coppa del Mondo.

La scelta è legata alla volontà di preservare gli atleti in vista della ripresa dell’attività agonistica, evitando carichi eccessivi in una fase cruciale della stagione. Una decisione prudente, orientata agli obiettivi di maggior rilievo, come la Coppa del Mondo e, in prospettiva, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Proprio per queste ragioni, la competizione presenta un livello tecnico complessivo inferiore rispetto ad alcune edizioni del passato. Anche la Germania, che schiererà due formazioni (Germania 1 e Germania 2), ha scelto di non puntare sui suoi principali riferimenti, affidandosi alle coppie Janina Hettich-Walz/Justus Strelow e Marlene Fichtner/Danilo Riethmüller.

La Norvegia sarà rappresentata da Juni Arnekleiv e Mats Øverby, mentre la Francia potrà contare sull’atleta di maggior qualità presente al via, Lou Jeanmonnot, attuale leader della classifica generale di Coppa del Mondo. La biatleta transalpina gareggerà però in coppia con Fabien Claude, non certo la punta di diamante del settore maschile, a conferma di un evento che privilegia lo spettacolo e la gestione stagionale rispetto alla massima espressione competitiva.

COPPIE PARTECIPANTI WORLD TEAM CHALLENGE 2025

1. Janina Hettich-Walz e Justus Strelow (Germania 1)

2. Marlene Fichtner e Danilo Riethmüller (Germania 2)

3. Tomáš Mikyska e Markéta Davidová (Cechia)

4. Lovro Planko e Anamarija Lampič (Slovenia)

5. Suvi Minkkinen e Tero Seppälä (Finlandia)

6. Juni Arnekleiv e Mats Øverby (Norvegia)

7. Lotte Lie e Florent Claude (Belgio)

8. Lou Jeanmonnot e Fabien Claude (Francia)

9. Anna Gandler e David Komatz (Austria)

10. Lena Häcki-Gross e Joscha Burkhalter (Svizzera)