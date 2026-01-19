Seguici su
Sport in tv oggi (lunedì 19 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

1 ora fa

il

Alessandro Campagna
Quest’oggi, lunedì 19 gennaio, la nuova settimana si apre con una giornata di sport non particolarmente ricca di eventi ma comunque importante per i colori azzurri. A Melbourne proseguono gli Australian Open di tennis con altri incontri di primo turno che vedono coinvolti tre giocatori italiani, in attesa del debutto delle stelle Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Matteo Arnaldi va a caccia dell’impresa con il russo Andrey Rublev, ma sperano di sovvertire il pronostico della vigilia anche Mattia Bellucci contro il norvegese Casper Ruud ed il qualificato Francesco Maestrelli con il francese Terence Atmane. Nel frattempo a Belgrado il Settebello torna in acqua contro la Grecia per provare a centrare la quarta vittoria di fila e ipotecare la qualificazione alle semifinali dei Campionati Europei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 19 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 19 gennaio

1.00 Tennis, Australian Open: primo turno (2° match sul Kia Arena Matteo Arnaldi-Andrey Rublev; 4° match sul Court 14 Francesco Maestrelli-Terence Atmane; 2° match dalle 9.00 sulla MCA Mattia Bellucci-Casper Ruud) – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN e HBO Max

15.30 Pallanuoto, Europei: Georgia-Romania – Diretta streaming su Eurovision Sport

18.00 Pallanuoto, Europei: Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Verona – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, NBA: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Pallanuoto, Europei: Croazia-Turchia – Diretta streaming su Eurovision Sport

20.30 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Como – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Elche-Siviglia – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Brighton-Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

23.00 Basket, NBA: New York Knicks-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

