LIVE Italia-Grecia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello vuole cancellare la figuraccia dei Mondiali

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia e la Grecia, valido per la quarta giornata del Gruppo F agli Europei di pallanuoto, con il Settebello che vuole cancellare la bruttissima figura fatta negli ultimi Mondiali, quando i nostri rivali ci hanno eliminato per 11 a 17 nei quarti di finale della competizione.

L’Italia di Alessandro Campagna vuole la rivincita che tra l’altro avrebbe un peso importante per la qualificazione alla semifinale, visto che ci si accede conquistando uno dei due primi posti in ogni rispettivo girone, obiettivo che il Settebello vuole assolutamente raggiungere dopo l’eliminazione in semifinale nel 2024 contro la Spagna, nell’ultima edizione giocata e che gli iberici hanno vinto.

Anche la Grecia è a punteggio pieno in questa edizione degli Europei di pallanuoto ed è ovviamente una forte candidata alla vittoria finale, insieme agli Azzurri, all’Ungheria, alla Serbia e alla già citata Spagna. Insieme a quella di oggi, mancano ancora due partite e la nazionale vincitrice di questa sfida ipotecherebbe la semifinale: la sfida è importantissima.

Il match tra Italia e Grecia inizierà alle 18.00, con gli Azzurri che dovranno fare il possibile per cancellare la già citata sfida degli ultimi Mondiali, con i rivali che sono i favoriti per la vittoria dell’incontro. Segui la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Forza azzurri!