Speed skating, che Italia sarà a Tomaszów Mazowiecki? Tappa di passaggio prima di Milano Cortina

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed skating. La prima competizione del 2026 sarà una sorta di antipasto in vista di quel che sarà tra un mese nelle Olimpiadi di Milano Cortina. In casa Italia si vorrà rispondere presente, volendo dare segnali di vitalità.

La compagine tricolore arriverà in Polonia dopo un blocco di allenamenti piuttosto impegnativo con l’obiettivo di raggiungere il top della forma ai Giochi, quindi soprattutto i big della selezione nostrana non dovrebbero presentarsi agli Europei in una condizione sfavillante. In ogni caso questo discorso riguarda anche altre nazioni, di conseguenza ci sono le premesse per togliersi delle soddisfazioni importanti.

Le punte di diamante della spedizione azzurra saranno in campo maschile Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, rispettivamente nelle prove distance e nella Mass Start, senza dimenticare l’apporto di entrambi con Michele Malfatti nel team pursuit. Le assenze di atleti come del ceco Metoděj Jílek, del francese Timothy Loubineaud, primatista del mondo dei 5000 metri, e del Sander Eitrem potrebbero rendere la competizione assai equilibrata. Fari puntati sul padrone di casa, Vladimir Semirunniy.

Nel settore femminile l’Italia punta tutto su Francesca Lollobrigida (1500, 3000 metri e mass start) e Serena Pergher (500 metri), le uniche azzurre in grado di ambire ad un piazzamento da medaglia o a ridosso del podio. La romana viene da una stagione con qualche acciacco e la rassegna continentale potrebbe darle dei riscontri interessanti. Per quanto riguarda la giovane trentina, la crescita avuta in Coppa del Mondo è evidente, non bisogna fare altro che dare un seguito.