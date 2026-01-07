Speed skating, Davide Ghiotto e gli Europei da vivere come tappa di passaggio verso i Giochi

Si testeranno gli equilibri dal 9 all’11 gennaio sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia). Nell’Arena Lodowa gli Europei saranno l’occasione per capire che aria tira nello speed skating, prima di essere al via tra un mese circa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Una vicinanza temporale che ha suggerito un approccio particolare.

Rassegna continentale, infatti, tra tante assenze e la scelta di diversi atleti di rilievo è stata quella di lavorare in vista di quel che sarà piuttosto che di competere. Discorso diverso per la Nazionale italiana che risponderà presente con una formazione competitiva, chiaramente in fase di carico per l’appuntamento a Cinque Cerchi.

In quest’ottica non c’è da aspettarsi un Davide Ghiotto in versione scintillante. Il pattinatore veneto ha fatto un po’ fatica a trovare il suo ritmo nei precedenti appuntamenti di Coppa del Mondo, specialmente nei 5000 metri. Un infortunio alla schiena, rimediato prima di essere in gara a Salt Lake City (USA) non ha aiutato senza dubbio e, alla fine della fiera, l’azzurro ha trovato un po’ di conforto nei suoi 10000 metri (2°), sconfitto a Heerenveen solo da quel Metoděj Jílek che tra la Thialf nella distanza più lunga e nei 5000 metri di Hamar (Norvegia), col nuovo record della pista (6’07″58), ha fatto vedere delle cose meravigliose.

Non ci sarà Jílek in questo campionato, come saranno assenti anche il francese Timothy Loubineaud, primatista del mondo della distanza, e il norvegese Sander Eitrem. Ecco che i favori del pronostico spetteranno al padrone di casa, Vladimir Semirunniy, visto quanto fatto vedere proprio nell’ultimo appuntamento del massimo circuito in Scandinavia.