Sorteggio Australian Open 2026: definito l’orario. Le teste di serie e dove seguirlo in streaming

Definito l’orario del sorteggio degli Australian Open 2026. Il 15 gennaio alle ore 04:30 italiane (14:30 locali) andrà in scena la cerimonia che delineerà il percorso dei 128 giocatori e delle 128 giocatrici presenti nel tabellone principale. Main draw che sarà completato da chi sarà nelle qualificazioni dal 12 al 15 gennaio e dagli inviti degli organizzatori (wild card).

Di sicuro avremo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dai lati opposti del tabellone, con lo spagnolo n.1 del seeding e l’altoatesino n.2. Sinner andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, ricordando le affermazioni del 2024 e del 2025, mentre Carlitos, che mai è andato oltre i quarti di finale in questo Major, ambisce a completare il Carrer Grand Slam, ovvero vincere tutti i tornei del Grande Slam almeno una volta in carriera e non nello stesso momento.

Al di là di Sinner, troviamo anche tra gli azzurri Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Un evento in cui saranno coinvolti 99 dei primi 100 tennisti (otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori) e tra questi Novak Djokovic (dieci volte vincitore a Melbourne) vuol dimostrarsi all’altezza della situazione. Le assenze più importanti saranno quelle di Jack Draper e di Holger Rune (infortuni).

La definizione delle teste di serie ci sarà lunedì 12 gennaio e allo stato attuale delle cose l’elenco prevede:

TESTE DI SERIE MASCHILE

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Novak Djokovic

5 Felix Auger-Aliassime

6 Alex de Minaur

7 Lorenzo Musetti

8 Ben Shelton

9 Taylor Fritz

10 Alexander Bublik

11 Casper Ruud

12 Daniil Medvedev

13 Alejandro Davidovich Fokina

14 Andrey Rublev

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik

17 Jiri Lehecka

18 Tommy Paul

19 Francisco Cerúndolo

20 Flavio Cobolli

21 Denis Shapovalov

22 Luciano Darderi

23 Tallon Griekspoor

24 Learner Tien

25 Arthur Rinderknech

26 Cameron Norrie

27 João Fonseca

28 Frances Tiafoe

29 Valentin Vacherot

30 Corentin Moutet

31 Brandon Nakashima

32 Stefanos Tsitsipas

TESTE DI SERIE FEMMINILE

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Świątek

3 Amanda Anisimova

4 Coco Gauff

5 Elena Rybakina

6 Jessica Pegula

7 Madison Keys

8 Jasmine Paolini

9 Mirra Andreeva

10 Ekaterina Alexandrova

11 Belinda Bencic

12 Linda Noskova

13 Elina Svitolina

14 Clara Tauson

15 Emma Navarro

16 Naomi Osaka

17 Liudmila Samsonova

18 Victoria Mboko

19 Elise Mertens

20 Karolina Muchova

21 Diana Shnaider

22 Leylah Fernandez

23 Jelena Ostapenko

24 Qinwen Zheng

25 Paula Badosa

26 Marta Kostyuk

27 Dayana Yastremska

28 Sofia Kenin

29 Emma Raducanu

30 Veronika Kudermetova

31 McCartney Kessler

32 Maya Joint

La cerimonia del sorteggio sarà presentata da Todd Woodbridge e Jelena Dokic e rappresenterà uno dei momenti più attesi dello Slam. Da definire la copertura televisiva e streaming. Probabile che si potrà seguire sui canali social della competizione. OA Sport vi offrirà aggiornamenti su quello che accadrà.

SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 04:30 Cerimonia sorteggio Australian Open a Melbourne

PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: da definire

Diretta streaming: da definire