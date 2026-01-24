Snowboard, March e Dalmasso secondi nel PGS a coppie miste di Simonhöhe. Vince l’Austria

Dopo il PGS di ieri, i protagonisti dello slalom gigante parallelo sono scesi nuovamente in pista per disputare la gara a coppie miste. A Simonhöhe, in Austria, la squadra italiana è riuscita a conquistare un altro podio, che si aggiunge ai due in campo maschile ottenuti nella giornata di ieri.

Nello specifico, la coppia formata da Lucia Dalmasso ed Aaron March ha ottenuto un ottimo secondo posto, dietro solo alla coppia austriaca che ha battuto gli azzurri nella Big Final. Nell’ultimo atto infatti, Sabine Payer e Andreas Prommegger hanno anticipato Italia I tagliando il traguardo con 52 centesimi di vantaggio sui nostri portacolori. Dalmasso e March, grazie a questo risultato, rimangono in testa a questa speciale classifica a coppie miste, prova che non andrà in scena alle Olimpiadi.

Terza posizione, invece, per gli Stati Uniti d’America I con Walker Overstake e Iris Pflum che si sono imposti nella Small Final sulla Slovenia I (Tim Mastnak e Gloria Kotnik). Si fermano invece ai quarti Italia II, con Bormolini e Caffont, ed Italia III, con Messner e Coratti.