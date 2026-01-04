Slittino, Summer Britcher piazza il colpo doppio a Sigulda. Italiane attorno alla top10

Summer Britcher si è aggiudicata la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2025-2026. Sul budello baltico la seconda manche disputata oggi ha ribaltato quasi tutto. Julia Taubitz che era al comando, infatti, si ferma in terza posizione, mentre fa il percorso inverso Summer Britcher che centra il successo.

La classifica generale vede ora al comando proprio Summer Britcher con 270 punti contro i 245 di Merle Fraebel ed i 244 di Julia Taubitz. Quarta Lisa Schulte con 234, quinta Hannah Prock con 231.

La vittoria in quel di Sigulda, quindi, va alla statunitense Summer Britcher con il tempo complessivo di 1:23.840 (41.938 nella prima manche e 41.902 nella seconda) con un margine di vantaggio di 37 millesimi sull’austriaca Lisa Schulte (41.934 e 41.943) mentre, come detto, completa il podio Julia Taubitz (41.933 e 41.998) a 91.

Quarta posizione per la sua connazionale Merle Fraebel (41.995 e 41.941) a 96 millesimi, quinta per la statunitense Ashley Farquharson (42.107 e 42.024) a 291 dopo che aveva chiuso la prima manche in nona posizione. Sesta la lettone Elina Ieva Bota (42.089 e 42.076) a 325 millesimi, settima l’austriaca Hannah Prock (42.097 e 42.079) a 336, quindi ottava la tedesca Anna Berreiter (42.222 e 42.003) che chiude a 385 millesimi rimediando il 15° posto di metà gara.

In nona posizione troviamo l’austriaca Dorothea Schwarz (42.157 e 42.084) a 401 millesimi, quindi completa la top10 Sandra Robatscher (42.118 e 42.135) a 413. Alle sue spalle Verena Hofer (42.210 e 42.064) a 434, quindi 16a Alexandra Oberstolz (42.291 e 42.275) a 726, mentre è 19a Nina Zoeggeler (42.500 e 42.503) a 1.163.