Slittino: Felix Loch al comando dopo la prima run di Sigulda. Si ribalta Fischnaller

17 minuti fa

Prima gara del nuovo anno per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in Lettonia a Sigulda. In scena la prima run del singolo maschile (domani andrà a completarsi la prova con la discesa decisiva): al comando troviamo Felix Loch.

47.738 il tempo del tedesco che nella stagione olimpica è salito a livelli stellari imponendosi già nelle tappe di Winterberg e Lake Placid.

Vicinissimo l’austriaco Nico Gleirscher, staccato di 19 millesimi, ad un soffio anche Jonas Mueller, a 39 millesimi. Completano la top-5 Max Langenhan e David Gleirscher, tutti in piena corsa per il podio.

Gara da dimenticare per i colori italiani, soprattutto per la stella Dominik Fischnaller che si è ribaltato, non terminando la propria discesa.

Il migliore azzurro è Leon Felderer, tredicesimo, con Alex Gufler quindicesimo.

