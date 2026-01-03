SlitteSlittinoSport Invernali
Slittino: Felix Loch al comando dopo la prima run di Sigulda. Si ribalta Fischnaller
Prima gara del nuovo anno per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale in Lettonia a Sigulda. In scena la prima run del singolo maschile (domani andrà a completarsi la prova con la discesa decisiva): al comando troviamo Felix Loch.
47.738 il tempo del tedesco che nella stagione olimpica è salito a livelli stellari imponendosi già nelle tappe di Winterberg e Lake Placid.
Vicinissimo l’austriaco Nico Gleirscher, staccato di 19 millesimi, ad un soffio anche Jonas Mueller, a 39 millesimi. Completano la top-5 Max Langenhan e David Gleirscher, tutti in piena corsa per il podio.
Gara da dimenticare per i colori italiani, soprattutto per la stella Dominik Fischnaller che si è ribaltato, non terminando la propria discesa.
Il migliore azzurro è Leon Felderer, tredicesimo, con Alex Gufler quindicesimo.