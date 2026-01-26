Skicross, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa: prove generali per le Olimpiadi

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross prima delle Olimpiadi di Milano Cortina si terrà in Italia, in Val di Fassa (Trentino): al Monzoni Park di Passo San Pellegrino mercoledì e giovedì si terranno le qualificazioni per le gare di venerdì e sabato.

L’Italia schiererà tutti gli azzurri eleggibili per le Olimpiadi: il direttore tecnico Bartolomeo Pala, infatti, ha convocato nel complesso otto atleti. Tra le donne ci saranno Jole Galli ed Andrea Chesi, mentre tra gli uomini prenderanno il via Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga.

I convocati dell’Italia per le Olimpiadi dovrebbero essere svelati oggi per quanto concerne gli sport afferenti alla FISI: nello skicross saranno ai Giochi 6 azzurri. Posto certo per Jole Galli ed Andrea Chesi, mentre per i quattro posti tra gli uomini sono in lotta Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Davide Cazzaniga.