Skicross, Galli out ai quarti nella gara-2 di Veysonnaz. Trionfo di Maier

Un piccolo passo indietro per Jole Galli dopo la semifinale di ieri. La valtellinese è infatti uscita pronti-via ai quarti di finale in occasione della gara-2 di Veysonnaz, località elvetica teatro questo fine settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Prestazione molto difficile per l’azzurra, brava comunque a lottare fino alla fine in una heat ostica.

Nello specifico la nostra portacolori si è ritrovata nella stessa batteria della tedesca Daniela Maier, subito scappata via già dalla sezione appena fuori dai blocchi. La nativa di Samedan ha quindi battagliato vìs-a-vìs con la rappresentante dell’Austria Sonja Gigler, unica contendente per il secondo posto considerata la non partenza della padrona di casa Fanny Smith. Malgrado un’insistenza furibonda da parte di Jole, l’avversaria in modo stoico è riuscita a mantenere la posizione, passando così il turno.

La gara è stata vinta dalla già citata Maier che, per l’occasione, ha recitato il ruolo di Sandra Naeslund, oggi finita clamorosamente quarta. L’atleta ha infatti conquistato fin dalla struttura iniziare la testa della corsa, mantenendo la leadership fino al traguardo. Al secondo posto si è invece piazzata l’austriaca Gigler davanti (a seguito di fotofinish) alla canadese Marielle Thompson.

Nella classifica generale in testa figura però sempre Naeslund, abbondantemente leader con 610, seconda Maieri a 141 punti (469), terza posizione invece per la francese Marielle berger Sabbatel con 367. Decimo piazzamento infine Galli con 186.