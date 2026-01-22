Skicross, Deromedis ancora in difficoltà a Veysonnaz. L’azzurro si qualifica per gara-2 con un tempo alto

Continuano le difficoltà di Simone Deromedis sul tracciato di Veysonnaz, località elvetica teatro in questi giorni della tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Dopo la clamorosa eliminazione nella qualifica di ieri, l’azzurro non ha brillato neanche in quella odierna, passando il taglio con qualche patema di troppo.

Nello specifico il trentino ha accumulato un ritardo di praticamente un secondo e mezzo (1:49) rispetto all’avversario più veloce, il canadese Reece Howden, leader in 53:75, accontentandosi della ventiseiesima piazza. Buona inoltre la prova del padrone di casa Alex Fiva, al secondo posto con +0.29, e del tedesco Florian Wilmsmann, terzo a +0.54.

Il migliore italiano è stato Dominik Zuech, nono a +0.90. Qualificato di un soffio Edoardo Zorzi, trentunesimo a +55.47 Out invece Federico Tomasoni, trentacinquesimo a +55.80, così come Yannick Gunsch, trentottesimo a +55.89 e Davide Cazzaniga, trentanovesimo a +55.91.

Benissimo poi Jole Galli nella categoria femminile. La valtellinese dopo la seconda piazza ottenuta nella prima qualifica ha segnato l’ottavo tempo raccogliendo uno scarto di +1.12 sulla veloce teutonica Daniela Maier, autrice del miglior crono del lotto, ovvero 56.66. Vicinissima inoltre il fenomeno nordico Sandra Naeslund, seconda a +0.16 precedendo la svizzera Saskja Lack, terza a +0.87. Ventinovesima infine Andrea Chesi con un ritardo di 3.99.