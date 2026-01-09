Skeleton, l’Italia centra il podio nella gara a squadre mista di St. Moritz! Successo per Cina 1

Cina 1 si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) di staffetta mista valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2026, ma anche l’Italia può festeggiare con uno splendido terzo posto conquistato dalla coppia composta da Alessandra Fumagalli e Amedeo Bagnis. Un risultato importante per il presente ma, soprattutto, per il futuro, ovviamente parlando dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

Sul budello elvetico Cina 1 ha centrato il successo con il tempo complessivo di 2:26.16 (Dan Zhao in 1:14.13 e Zheng Yin in 1:12.03) con un margine di vantaggio di appena 9 centesimi su Germania 2 (Susanne Kreher in 1:14.21 e Axel Jungk in 1:12.04) mentre come detto completa il podio Italia 1 (Alessandra Fumagalli in 1:14.49 e Amedeo Bagnis in 1:11.96) a 29 dopo aver messo a segno due manche di alto livello senza errori.

Quarta posizione per Gran Bretagna 2 (Freya Tarbit in 1:14.10 e Jacob Salisbury in 1:12.55) a 49 centesimi dalla vetta, quinta per Stati Uniti 1 (Mystique Ro in 1:14.61 e Austin Florian in 1:12.05) a 50, a braccetto con una deludente Gran Bretagna 1 (Amelia Coltman in 1:14.17 e Marcus Wyatt in 1:12.49).

Settima posizione per Germania 1 (Jacqueline Pfeifer in 1:14.21 e Felix Keisinger in 1:13.02) a 1.07 al termine di due manche da dimenticare, quindi ottava per Stati Uniti 2 (Kelly Curtis in 1:14.40 e Nicholas Tucker in 1:12.93) a 1.17, nona per Cina 2 (Yuxi Li 1:12.95 e Wenhao Chen 1:12.66) a 1.39, mentre completa la top10 Austria 1 (Julia Erlacher in 1:15.04 e Samuel Maier in 1:12.71) a 2.05.