Arriva St. Moritz e l’Italia dello skeleton rinasce! Amedeo Bagnis secondo dietro l’imprendibile Weston
È la sua pista, l’ha dimostrato per l’ennesima volta. A St. Moritz Amedeo Bagnis non scende mai dal podio: cinque volte nella top-3 in carriera, ben quattro sul budello svizzero. Oggi era in programma la gara che recuperava la tappa della Coppa del Mondo di skeleton maschile annullata qualche giorno fa a Winterberg ed in terra elvetica arriva il podio tricolore.
L’azzurro ha chiuso al secondo posto (stesso risultato del 2023, mentre l’anno scorso era stato terzo) alle spalle dell’irraggiungibile Matt Weston. Il britannico, detentore della sfera di cristallo, trova il successo numero 13 della carriera, il quarto della stagione, dominando ancora come accaduto spesso in questa Coppa del Mondo.
2’15”67 con il record della pista nella seconda discesa per il britannico che ha distanziato l’azzurro di oltre un secondo (1”29), mentre in terza piazza troviamo il tedesco Christopher Grotheer. Completano la top-5 il cinese Zheng Yin ed il coreano Seunggi Jung.
In casa Italia positiva anche la prestazione di Mattia Gaspari, nono (era addirittura quarto dopo la prima run). Non si è qualificato alla seconda discesa Pietro Dovranti (ventiseiesimo).