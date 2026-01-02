Skeleton, a Winterberg cancellata anche la prova a coppie miste

Prosegue la giornata complicata a Winterberg, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo di skeleton: dopo la cancellazione della gara maschile, giunta al termine della prima run, è stato deciso di non far disputare neppure la gara a coppie miste.

In calendario resta così soltanto la prova femminile, che ha visto completarsi da pochi minuti la prima run, in cui Valentina Margaglio ha chiuso al quinto posto, in attesa di capire se la seconda run, prevista dalle ore 15.49, potrà regolarmente prendere il via.

Resta invariata, dunque, con due sole prove disputate in stagione, a Cortina d’Ampezzo e Lillehammer, la classifica di Coppa del Mondo di skeleton misto, con Gran Bretagna I al comando con 450 punti, davanti a Germania I, seconda con 410, ed USA I, terza con 394. Italia I è quarta con 360, mentre Italia II è sesta a quota 336.