Skeleton: Amedeo Bagnis vicino al podio a Sigulda. Wyatt beffa Weston

È ancora Gran Bretagna nella Coppa del Mondo di skeleton al maschile. Quattro gare, quattro vittorie per i britannici, cambia però questa volta, in gara-2 in quel di Sigulda (Lettonia), il primo gradino del podio visto che a trionfare c’è Marcus Wyatt.

Terzo successo in carriera, il secondo nella località baltica, per il classe 1991. Miglior tempo nella prima run, gestione in una seconda difficilissima visto che le condizioni del ghiaccio sono totalmente cambiate ed hanno favorito le rimonte. In ogni caso il tempo di 1’41”37 è bastato per il successo.

Dopo tre. vittorie consecutive deve accontentarsi della piazza d’onore l’altro britannico Matt Weston, staccato di 14 centesimi dal connazionale; per lui ovviamente saldissima la leadership in classifica di Coppa. Terza posizione per il cinese Zheng Yin a 52 centesimi.

In casa Italia arriva il miglior risultato della stagione e a timbrarlo è Amedeo Bagnis: rimonta clamorosa dell’azzurro che con il secondo tempo di run passa dalla quattordicesima alla quarta piazza. Da sottolineare anche l’ottava posizione di Mattia Gaspari. Ventiseiesimo invece Giovanni Marchetti.