Skeleton, Matt Weston prosegue nel suo dominio e vince anche a Sigulda. Due italiani nella top10

Un impressionante Matt Weston si è aggiudicato anche la prima gara di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2025-2026. Sul budello baltico abbiamo assistito ad una gara dominata sin dal primo metro dal fuoriclasse britannico che ha rifilato distacchi abissali a tutti i rivali e ha proseguito nel suo percorso netto stagionale. Tre gare ed altrettanti successi, infatti, per il classe 1997. Buone risposte in casa azzurra con due italiani nella top10. A questo punto la classifica generale vede al comando Matt Weston con 675 punti e una fuga già conclamata. Alle sue spalle, infatti, Zheng Yin accusa già 107 punti, quindi terzo Samuel Maier a 113, mentre Axel Jungk si trova a 121.

Come detto, quindi, la vittoria è andata al britannico Matt Weston ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:40.35 (prima manche in 49.81 e seconda in 50.54) con un margine di vantaggio di ben 82 centesimi sul connazionale Marcus Wyatt (50.71 e 50.46) abile a recuperare 4 posizioni nella seconda discesa. Completa il podio, invece, il tedesco Felix Keisinger (50.82 e 50.38) a 85, a sua volta con 6 gradini scalati nella seconda manche.

Quarta posizione per il cinese Zheng Yin (50.46 e 50.80) con un distacco di 91 centesimi dalla vetta, quinta per l’ucraino Vladyslav Heraskevych (51.02 e 50.56) a 1.23, mentre è sesto il nostro Amedeo Bagnis (50.93 e 50.68) a 1.26, dopo essersi ritrovato in 13a posizione a metà gara. Si ferma in settima posizione il tedesco Axel Jungk (51.00 e 50.63) a 1.28, ottavo l’austriaco Samuel Maier (50.72 e 51.03) a 1.40, quindi nono il sudcoreano Seunggi Jung (50.49 e 51.28) a 1.42 a braccetto con il cinese Qinwei Lin (50.95 e 50.82) e con il nostro Mattia Gaspari (51.12 e 50.65). Non si è qualificato alla seconda manche, invece, Giovanni Marchetti che ha chiuso la prima discesa in 30a posizione con il tempo di 52.76.

Ricordiamo che nella giornata di domani, alle ore 18.00, andrà in scena la seconda gara del weekend che andrà a recuperare quella cancellata ad inizio stagione a St. Moritz. Dopodiché la Coppa del Mondo di skeleton si prepara per le vacanze natalizie che, tuttavia, saranno brevi, dato che si tornerà in azione già il 2 gennaio a Winterberg.