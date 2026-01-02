Sinner e Alcaraz meglio dei Big-Three? Goffin: “Il livello è simile, ma oggi c’è una grande differenza”

Essere testimone di ciò che è stato e di ciò che è, rappresenta in parte la sensazione avvertita da David Goffin. Il tennista belga, ex numero 7 del mondo e attualmente al numero 119 del ranking, si trova agli sgoccioli della propria carriera. I 35 anni si fanno sentire e mantenere la competitività in un gioco che diventa sempre più veloce risulta complesso, in particolare dal punto di vista fisico.

Goffin ha attraversato un lungo percorso durante il quale i Big-Three, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, hanno scritto la storia, conquistando complessivamente 66 tornei del Grande Slam. Negli ultimi due anni si è assistito a una sorta di passaggio di testimone. I nuovi dominatori del circuito sono ora Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il confronto tra le due “ere” dello sport con racchetta e pallina è ampiamente discusso.

Goffin ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista rilasciata a Quality Shot Tennis. “Il livello del tennis, per quanto mi riguarda, è più o meno lo stesso. Tuttavia, esiste una grande differenza, ed è qualcosa di straordinario da osservare“, ha sottolineato il belga.

“È evidente che risulta complesso effettuare confronti, tuttavia ho avuto l’opportunità di competere contro entrambe le generazioni. Sostengo che, sotto il profilo fisico, la maggior parte dei tennisti odierni presenta una forza superiore rispetto al passato, grazie ai progressi dei preparatori atletici e alla qualità della preparazione fisica, che sono notevolmente migliorate. Questo è evidente nel modo in cui i giocatori scivolano sul cemento, nella loro potenza e nella tecnica con cui colpiscono la palla. Ritengo che siano più forti e più veloci rispetto ai loro predecessori, e questa rappresenta la principale differenza rispetto alla generazione precedente“, ha evidenziato.

“Entrambe le generazioni hanno dimostrato un talento straordinario, tuttavia il gioco ha subito un’evoluzione: attualmente, i giocatori colpiscono la palla con maggiore forza e velocità. Se si osserva il modo in cui colpiscono la palla oggi, pensando a Carlos e a Jannik, è semplicemente straordinario. Sono in grado di realizzare vincenti da qualsiasi posizione. In passato, vi erano scambi più prolungati e una maggiore enfasi sulla tattica, mentre ora i giocatori tendono ad attaccare non appena si presenta l’opportunità di entrare nello scambio, e questo è un aspetto davvero notevole da osservare“, ha concluso Goffin.