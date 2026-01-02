Seguici su
Tennis

Jannik Sinner può tornare n.1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz / LaPresse

Sia Jannik Sinner che lo spagnolo Carlos Alcaraz torneranno in campo in maniera ufficiale agli Australian Open, dunque ripartirà direttamente da Melbourne la corsa al numero 1 del ranking ATP: entrambi, infatti, non dovranno scartare punti nelle settimane precedenti.

A gennaio Jannik Sinner ripartirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz, ma a Melbourne per il gioco degli scarti l’azzurro non potrà scavalcare l’iberico agli Australian Open: l’italiano dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, mentre lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025.

Elidendo i punti della scorsa edizione, dunque, nel primo torneo stagionale del Grand Slam, Sinner si attesterà a quota 9500 prima del via, mentre Alcaraz sarà a quota 11650: tra i due vi saranno perciò 2150 punti di distacco, incolmabili agli Australian Open, che ne metteranno in palio 2000.

Il sorpasso dell’azzurro potrebbe arrivare, però, nel torneo successivo, dato che a Rotterdam, torneo saltato dall’italiano nel 2025, Alcaraz dovrà difendere i 500 punti del successo della scorsa stagione: per poterci provare, però, saranno necessari in Australia il successo di Sinner e l’eliminazione di Alcaraz prima dei quarti.

RANKING PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 12050

2 Jannik Sinner (Italia) 11500

PUNTI DA SCARTARE AGLI AUSTRALIAN OPEN

Jannik Sinner 2000

Carlos Alcaraz 400

RANKING SENZA I PUNTI DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 11650

2 Jannik Sinner (Italia) 9500

