Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Opening Week 2026: programma e streaming

Jannik Sinner farà il proprio esordio stagionale ufficiale nel 2026 direttamente agli Australian Open, ma in precedenza giocherà dei match d’esibizione: l’ultimo in ordine temporale sarà quello che l’azzurro disputerà appena due giorni prima dell’inizio del primo torneo dello Slam, fissato per domenica 18 gennaio.

Nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, infatti, Jannik Sinner, affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne: si tratterà dell’ultimo incontro di preparazione dell’azzurro prima dell’esordio ufficiale.

La diretta tv di Sinner-Auger-Aliassime della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis non è stata ancora definita, così come la diretta streaming, ma è possibile che la partita venga trasmessa su discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti degli Australian Open, infine la Diretta Live testuale del match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 16 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne

Ore 7.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire.

Diretta streaming: da definire. È possibile che la partita venga trasmessa in streaming su discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti degli Australian Open.

Diretta Live testuale: OA Sport.