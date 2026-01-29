Sinner-Djokovic, ufficiale l’orario! Dove vederlo in tv, programma in chiaro, streaming

Non prima delle 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio Jannik Sinner disputerà la sua semifinale agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. La grande sfida contro il campione serbo si ripropone, ricordando quanto accaduto due anni fa proprio sul cemento di Melbourne. Una partita che rafforzò le certezze di Jannik, che poi vinse il suo primo Slam in finale contro Daniil Medvedev, grazie a una leggendaria rimonta.

L’azzurro si presenta al confronto coi favori del pronostico. Il tennis espresso e l’andamento degli ultimi precedenti fanno pensare che Jannik abbia le possibilità di far suo questo match, ma guai a sottovalutare Nole, giunto fino a questo punto del torneo con un po’ di fortuna, visto quanto accaduto nella sfida contro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro quando era avanti di due set.

La partita Sinner-Djokovic, vista la presenza di un italiano nel penultimo atto di uno Slam, godrà della copertura televisiva in chiaro su Nove. Inoltre ci sarà lo streaming in chiaro su nove.tv. A completamento della panorama di trasmissione streaming, vi sarà anche Eurosport1 HD e le piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offriranno la visione completa di tutti i match previsti venerdì 30 gennaio.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.2 del mondo che disputerà la semifinale contro il serbo agli Australian Open 2026.

SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena – Inizio dalle 02:00 italiane

1. O. Gadecki (WC) / J. Peers (WC) vs K. Mladenovic / M. Guinard

Non prima delle 04:30 italiane

2. C. Alcaraz (1) vs A. Zverev (3)

Non prima delle 09:30 italiane

N. Djokovic (4) vs J. Sinner (2) – Diretta tv su Nove

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove.

Diretta streaming: in streaming gratuito su nove.tv, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.