Il sogno di Lorenzo Musetti si spezza sul più bello in un match che lascia l’amaro in bocca. Jannik Sinner firma invece una prestazione esagerata. Ben Shelton trova ancora una volta la “linea” occupata. Nel tabellone femminile, Rybakina e Pegula fermano il cammino delle finaliste di Wimbledon 2025. Analisi, commenti nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle 19:15 sul canale YouTube di OA Sport. Iscriviti al canale, lascia un like e partecipa alla discussione in chat! #Musetti #Sinner #Shelton #Rybakina #Pegula #Tennis #TennisMania #OASport #LiveTennis #AustralianOpen
