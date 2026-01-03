Sinner-Auger Aliassime, esibizione 2026: programma, orario, tv, streaming

Venerdì 16 gennaio, Jannik Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo incontro dell’Australian Open Opening Week 2026, evento di quattro giorni dedicato alle partite di esibizione che precede l’inizio dell’Australian Open a Melbourne e che si svolge in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam della stagione. Un test importante attende il numero 2 del ranking mondiale, chiamato a rifinire la preparazione in vista del Major australiano.

L’altoatesino si troverà di fronte un avversario particolarmente competitivo sul cemento, superficie sulla quale Auger-Aliassime ha dimostrato di sapersi esprimere ad alti livelli. Emblematico, in tal senso, il precedente più recente di spessore: la semifinale degli US Open 2025, disputata proprio sul duro di New York. In quell’occasione, il canadese mise seriamente alla prova Sinner, che riuscì comunque a imporsi in quattro set.

Analizzando i precedenti, Jannik Sinner ha vinto tutti gli ultimi quattro confronti diretti disputati nel corso del 2025, andati in scena a Cincinnati, New York, Parigi e Torino. L’azzurro ha dimostrato di possedere le giuste soluzioni tattiche per avere la meglio, anche se il nordamericano è sempre riuscito a rendere il match combattuto e insidioso. Per questo motivo, nonostante si tratti di una semplice esibizione, la sfida rappresenterà un banco di prova utile per trarre indicazioni in vista dell’Australian Open 2026.

Il match Sinner-Auger Aliassime, valido per l’Australian Open Opening Week 2026, si disputerà venerdì 16 gennaio, con orario di inizio fissato alle ore 07:00 italiane. La copertura tv e streaming è ancora da definire ufficialmente, ma è possibile che la partita venga trasmessa in streaming su Discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti dell’Australian Open. In ogni caso, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale, per seguire l’incontro punto per punto.

SINNER-AUGER ALIASSIME ESIBIZIONE 2026

Venerdì 16 gennaio (orari italiani)

Ore 07:00 Sinner vs Auger-Aliassime alla Rod Laver Arena di Melbourne

PROGRAMMA SINNER-AUGER ALIASSIME ESIBIZIONE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: da definire

Diretta streaming: da definire; è possibile che la partita venga trasmessa in streaming su Discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti dell’Australian Open.

Diretta testuale: OA Sport