Quando gioca Jannik Sinner a gennaio? Le tre esibizioni prima degli Australian Open

Il conto alla rovescia continua. Jannik Sinner si è lasciato alle spalle un 2025 di grande spessore, significativo sotto molteplici aspetti. L’altoatesino ha chiuso la stagione al secondo posto del ranking mondiale, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz, ma i motivi di soddisfazione non mancano. Nonostante la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, il tennista azzurro è riuscito a mettere in bacheca tre dei cinque Big Titles stagionali — Australian Open, Wimbledon e ATP Finals — facendo meglio dello stesso Alcaraz e superandolo nelle finali dei Championships e di Torino.

Il 2026 di Sinner ripartirà proprio da un confronto con Carlitos, seppur in un contesto non ufficiale. Il 10 gennaio, a Seul, in Corea del Sud, l’azzurro sfiderà l’attuale numero uno del mondo in un match di esibizione che servirà a testare la condizione di entrambi, oltre a rappresentare un appuntamento di rilievo anche sotto il profilo economico. Un duello che potrà fungere da gustoso antipasto in vista degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio) di Melbourne, torneo nel quale i due sono indicati come principali favoriti al titolo.

Proprio nella capitale dello Stato di Victoria andranno in scena diversi eventi nella settimana che precede il primo Slam dell’anno, ai quali prenderanno parte sia Sinner sia Alcaraz. Il 14 gennaio saranno tra i protagonisti del Million Dollar 1 Point Slam, un format inedito con un montepremi complessivo di un milione di dollari. Oltre ai due rivali, il cast comprenderà anche Nick Kyrgios, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Jasmine Paolini, Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka e Zheng Qinwen. La formula è semplice quanto spettacolare: ogni match verrà deciso da un solo punto.

Il torneo si svilupperà con un tabellone a eliminazione diretta, mentre la scelta tra servizio e risposta sarà affidata al metodo “carta, sasso o forbici”. Chi conquista il punto passa il turno, chi lo perde è eliminato. In totale scenderanno in campo 16 professionisti e 16 dilettanti provenienti da tutta l’Australia, tutti con la possibilità di aggiudicarsi una parte del prize money. Resta da capire se il sorteggio proporrà un incrocio tra Sinner e Kyrgios, alla luce delle tensioni emerse negli ultimi due anni dopo la positività dell’azzurro alla sostanza già citata.

Due giorni più tardi, il 16 gennaio, il pusterese sarà impegnato in un’ulteriore esibizione nell’ambito dell’Opening Week di Melbourne, manifestazione pensata per coinvolgere i protagonisti del circuito alla vigilia dello Slam. Il classe 2001 affronterà Auger-Aliassime in un match che si preannuncia interessante, considerando il talento e le qualità del tennista canadese originario di Montreal.