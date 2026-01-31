Simone Deromedis torna alla vittoria: “Un sollievo. Si gioca tutto per millimetri, alle Olimpiadi…”

Simone Deromedis è tornato alla vittoria nella Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino si è imposto nella gara-2 in Val di Fassa, conquistando il secondo successo stagionale dopo la stoccata di un paio di mesi fa in Val Thorens e lanciandosi così con grande ottimismo verso la rassegna a cinque cerchi (lo skicross entrerà in gioco proprio nelle battute conclusive).

Settima affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per il Campione del Mondo 2023, che ha recuperato una quarantina di punti nei confronti del canadese Reece Howden e continua così a inseguire il nordamericano nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se ora il mirino è puntato chiaramente verso i Giochi.

Simone Deromedis ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Ieri ci sono andato vicino al podio, per me è un grande sollievo aver vinto oggi. L’obiettivo per la sfida olimpica è sciare al massimo, sciare sempre bene: in questo sport tutto si gioca per questione di millimetri, mi spiace per come è andata la gara di ieri, ma oggi me la sono goduta”.