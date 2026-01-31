Simone Deromedis si sblocca e torna a vincere nello skicross in Val di Fassa!

Simone Deromedis ha regalato grande spettacolo sulle nevi del Passo San Pellegrino, dettando legge nella finale della gara-2 della tappa della Val di Fassa valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà grande protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il trentino è stato titanico in due frangenti della Big Final: dopo aver superato le strutture iniziali ha ingaggiato un corpo a corpo serratissimo con il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Reece Howden, procedendo appaiati a tre per diversi metri e impostando poi divinamente la curva successiva per prendere la testa in solitaria; all’ultima curva è andato un po’ largo e ha prestato il fianco al sorpasso di Wilmsmann, ma è riuscito a ritrovare velocità e ha tagliato il traguardo davanti a tutti.

Il Campione del Mondo 2023 è tornato sul podio dopo due quarti posti di fila (settimana scorsa nella gara-2 di Veysonnaz e ieri nella gara-1 sulle nevi italiane), lasciandosi definitivamente alle spalle qualche passaggio a vuoto avuto in precedenza (15mo e 16mo a Innichen, 36mo nella prima prova in Svizzera): lo stato di forma è dei migliori alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio (ma le gare di skicross sono in programma un paio di settimane dopo).

Il ruggito perentorio del 25enne fa sognare tutti gli appassionati e ora alberga ottimismo in seno alla squadra italiane, in chiusura di un fine settimana che ha portato in dote anche la vittoria e un terzo posto di Jole Galli sul fronte femminile. Quella odierna è la settima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per Simone Deromedis, che nel corso di questa annata agonistica aveva fatto festa a Val Thorens l’11 dicembre, mentre il contatore dei podi sale a quota diciannove. Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Wilmsmann, Howden e il canadese Kevin Drury (caduto a metà pista).

Gli altri italiani: Dominik Zuech eliminato ai quarti di finale, Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi si sono fermati agli ottavi. Simone Deromedis ha recuperato altri 40 punti nei confronti di Howden: il nordamericano svetta in testa alla classifica generale con 593 punti e può fare affidamento su 133 lunghezze di margine nei confronti dell’azzurro. La Coppa del Mondo di skicross si ferma per lasciare spazio ai Giochi e tornerà il 27-28 febbraio con due gare a Kopaonik (Serbia), mancano ancora sette prove al termine della stagione.