Jole Galli si conferma sul podio in Coppa del Mondo di skicross: grande forma in Val di Fassa, ora le Olimpiadi

Jole Galli si conferma in uno stato di forma eccezionale e può davvero sognare in grande in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio (ma le gare di skicross si disputeranno un paio di settimane più tardi). Dopo la splendida vittoria nella gara-1 di ieri in Val di Fassa, la nostra portacolori è riuscita a confermarsi sul podio nella gara-2 di questa tappa valida per la Coppa del Mondo di skicross: terzo posto di spessore al Passo San Pellegrino, ottavo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Nella finale disputata sulle nevi italiane, la livignasca non è uscita benissimo dalle strutture iniziali (a differenza di quanto riuscito ventiquattro ore prima) e si è ritrovata in terza posizione, appena davanti alla svizzera Saskja Lack, alle spalle della tedesca Daniela Maier e della svedese Sandra Naeslund. La nostra portacolori ha subito il sorpasso dell’elvetica nel secondo settore e sembrava rassegnata al piazzamento ai piedi del podio, ma nel finale c’è stato un contatto tra Lack e Naeslund: la Campionessa Olimpica di Pechino 2022 è stata danneggiata e così Jole Galli è riuscita a operare il sorpasso, valso il terzo posto dietro a Maier e Lack.

Sandra Naeslund si conferma al comando della classifica generale con 668 punti, ma ora il margine nei confronti di Maier si è accorciato a 54 lunghezze. Jole Galli resta al quinto posto con 346 punti, a -5 dalla francese Marielle Berger Sabbatel, che oggi ha avuto la meglio nella Small Final. La Coppa del Mondo di skicross lascia ora spazio alle Olimpiadi e tornerà il 27-28 febbraio con due gare a Kopaonik (Serbia), mancano sette prove al termine della stagione.