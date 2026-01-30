Simone Deromedis sta salendo di colpi per le Olimpiadi: ai piedi del podio in Val di Fassa, recupera in Coppa del Mondo

Simone Deromedis ha concluso al quarto posto la gara-1 della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina che sarà protagonista anche alle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il trentino è riuscito a farsi largo nel complesso tabellone che ha animato l’evento al Passo San Pellegrino, ma nell’atto conclusivo ha faticato in partenza e ha dovuto prestare il fianco ai tedeschi Florian Wilmsmann, Cornel Renn e Tim Hronek, che lo hanno preceduto in questo ordine al traguardo.

L’azzurro ha confermato di essere in un ottimo stato di forma, qualificandosi alla Big Final per la seconda volta di fila e replicando il risultato conseguito sei giorni fa a Veysonnaz. Dopo qualche uscita sottotono prima di Natale, il Campione del Mondo 2023 sembra essersi ritrovato e può iniziare a guardare con ottimismo verso i Giochi, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 settembre (ma lo skicross andrà in scena nelle battute conclusive della rassegna a cinque cerchi).

Buona quinta piazza per Dominik Zuech, che nella Small Final ha preceduto lo svizzero Gil Martin, il francese Nicolas Raffort e l’altro elvetico Alex Fiva. Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch e Paolo Piccolo sono stati eliminati agli ottavi di finale. Simone Deromedis si conferma al secondo posto in classifica generale e ha recuperato 50 punti nei confronti del canadese Reece Howden (non qualificato): il nordamericano svetta con 533 punti e può fare affidamento su un margine di 173 lunghezze nei confronti dell’azzurro. Sabato 31 gennaio andrà in scena la gara-2 in Val di Fassa.