Football Americano
Si è chiusa la regular season della NFL. Broncos e Seahawks #1, si qualificano anche Panthers e Steelers
Si è chiusa ufficialmente la regular season della NFL. A questo punto tutta la concentrazione va sui play-offs che scatteranno nel prossimo weekend con il Super Wild Card Round.
Nella AFC chiudono in vetta i Denver Broncos (14-3) dopo il successo per 19-3 contro i Los Angeles Chargers (11-6) che, tuttavia, staccano il pass con la #7. Alla #2, invece, troviamo i New England Patriots (14-3) che passeggiano 38-10 in casa dei Miami Dolphins (7-10). Alla #3 si qualificano i Jacksonville Jaguars (13-4) che demoliscono 41-7 a domicilio i Tennessee Titans (3-14). Alla #4 spuntano i Pittsburgh Steelers (10-7) che vincono 26-24 lo scontro diretto decisivo interno alla AFC North contro i Baltimore Ravens (8-9) con gli ospiti che falliscono un field goal dalle 44 yds per la vittoria proprio allo scadere. Alla #5 si presentano gli Houston Texans (12-5) che superano 38-30 gli Indianapolis Colts (8-9), quindi alla #6 si classificano i Buffalo Bills (12-5) che passeggiano 35-8 in casa dei New York Jets (3-14) che stabiliscono un record: sono la prima squadra della storia della NFL a chiudere una stagione senza nemmeno un intercetto all’attivo.
Nella NFC alla #1 la spuntano i Seattle Seahawks (14-3) che sbancano 13-3 il campo dei San Francisco 49ers (12-5) che si accontentano della #6. Alla #2 resistono i Chicago Bears (11-6) che cadono in casa contro i Detroit Lions (9-8) per 19-16. Alla #3 rimangono i Philadelphia Eagles (11-6) che perdono l’ultima contro i Washington Commanders (5-12) per 24-17. Alla #4 troviamo a sorpresa i Carolina Panthers (8-9) che perdono contro i Tampa Bay Buccaneers (8-9) ma vincono comunque la NFC South. Alla #5 si confermano i Los Angeles Rams (12-5) che vincono 37-20 contro gli Arizona Cardinals (3-14) infine alla #7 si qualificano i Green Bay Packers (9-7-1) che, falcidiati dagli infortuni, lasciano a riposo i titolari e perdono anche contro i Minnesota Vikings (9-8) per 16-3.
Gli accoppiamenti dei play-offs:
AFC – New England Patriots #2 – Los Angeles Chargers #7
AFC – Jacksonville Jaguars #3 – Buffalo Bills #6
AFC – Pittsburgh Steelers #4 – Houston Texans #5
AFC – First round bye: Denver Broncos #1
NFC – Chicago Bears #2 – Green Bay Packers #7
NFC – Philadelphia Eagles #3 – San Francisco 49ers #6
NFC – Carolina Panthers #4 – Los Angeles Rams #5
NFC – First round bye: Seattle Seahawks #1