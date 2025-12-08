Football Americano
NFL (week 14): vincono Rams, Broncos, Lions, Jaguars, Texans e Packers che fermano i Bears
Si entra sempre più nella fase calda della regular season della NFL. Anche se le temperature si abbassano, la corsa alla post-season sta diventando rovente e ogni vittoria può fare la differenza.
Nella AFC in vetta rimangono Denver Broncos e New England a braccetto con il record di 11-2. La formazione del Colorado ha piegato 24-17 i Las Vegas Raiders, mentre arrivano altri risultati importanti. Gli Houston Texans (8-5) ufficializzano la crisi nera dei Kansas City Chiefs (6-7) passando all’ArrowHead Stadium per 20-10. Volano invece i Jacksonville Jaguars (9-4) che demoliscono 36-19 gli Indianapolis Colts (8-5).
Nella NFC, invece, al comando rimangono i Los Angeles Rams (10-3) che passeggiano 45-17 contro gli Arizona Cardinals, mentre alle loro spalle si presentano i Green Bay Packers (9-3-1) che vincono 28-21 lo scontro interno alla NFC North contro i Chicago Bears (9-4). Vincono anche i Detroit Lions (8-5) che demoliscono i Dallas Cowboys (6-6-1) per 44-20. Non sbagliano i Seattle Seahawks (10-3) che passeggiano 37-9 in casa degli Atlanta Falcons.