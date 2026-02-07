L’ora del Super Bowl. L’attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England Patriots

A Santa Clara è tutto pronto. Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, infatti, si giocherà il sessantesimo Super Bowl tra Seattle Seahawks e New England Patriots e, come tradizione, gli Stati Uniti si fermeranno. “L’altro giorno del Ringraziamento” come si suol dire. L’ultimo atto della stagione della NFL si giocherà al Levi’s Stadium (casa dei San Francisco 49ers) alle ore 00.30 italiane e metterà in palio l’ambitissimo Lombardi Trophy per mezzo di una partita che, giova dirlo in anticipo, parte senza una chiara favorita.

Chi succederà ai Philadelphia Eagles che un anno fa schiantarono i Kansas City Chiefs? Non è facile dirlo prima del kick-off iniziale. Questo incontro, che sarà la rivincita del clamoroso XLIX Super Bowl con Tom Brady e compagni che intercettarono palla sulla goal line a pochi secondi dalla conclusione, quando la squadra della “città dello smeraldo” sembrava pronta per andare a segno con il touch-down del sorpasso. In questi 12 anni è cambiato praticamente tutto tra queste due squadre. Tom Brady ormai fa l’analista alla FOX, mentre Seattle ha cambiato e, dalla migliore difesa della lega con la celeberrima “Legion of boom”, ora è un team molto più legato all’attacco.

Quali saranno i punti di forza delle due rivali? I campioni della NFC vedranno al proprio timone il quarterback Sam Darnold con il running back Kenneth Walker III e la clamorosa coppia di ricevitori composta da Cooper Kupp e Jaxon Smith-Njigba. I New England Patriots, invece, vedranno Drake Maye provare a completare una stagione eccellente assieme alle corse di Rhamondre ed i ricevitori Stefon Diggs, Kyle Williams e Kayshon Boutte, con una difesa che fa paura.

Vedremo, quindi, chi alzerà il Lombardi Trophy nel cielo della California. In caso di successo dei New England Patriots si tratterà del successo numero 7 per la franchigia di Boston, il primo dopo la clamorosa era-Tom Brady, mentre per i Seattle Seahawks sarà il secondo.